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Верный «Спутник»: вакцина вызывает устойчивый В- и Т-клеточный иммунитет

Эффективнее ли защита привитых в сравнении с перенесшими COVID-19
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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Верный «Спутник»: вакцина вызывает устойчивый В- и Т-клеточный иммунитет
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2021-11-03 18:31:40
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Ученые Казанского федерального университета в составе международной коллаборации изучили иммунный ответ привитых «Спутником V» жителей столицы Татарстана. Исследования показали, что даже одна доза вакцины способна обеспечить защиту от коронавируса, а вторая доза ее усиливает. Иммунный ответ включает и выработку противовирусных антител, и Т-клеточную защиту. Кроме того, ученые из КФУ показали, что иммунитет у вакцинированных не отличается от того, который есть у переболевших. Все эти данные в совокупности говорят о формировании долговременной защиты от коронавируса. Впрочем, это не отменяет необходимости ревакцинации.

Силы иммунные

Ученые Казанского федерального университета совместно с индийскими коллегами и специалистами из Ливерпульского университета Великобритании завершили предварительное исследование долгосрочной эффективности «Спутника V». На протяжении нескольких месяцев специалисты изучали иммунный ответ привитых и переболевших жителей Казани. Всего в исследовании приняли участие 40 человек.

Верный Спутник
спутник вакцина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Как указано в научной статье, ученые с помощью специальных тестов изучили, как вырабатываются антитела (В-клеточный гуморальный иммунитет) и Т-клеточный иммунитет, а также как влияет вакцинация на уровень цитокинов (белки иммунной системы), чтобы выявить механизмы активации иммунного ответа.

— В этом исследовании мы стремились проанализировать эффективность формирования комплексного иммунитета после вакцинации «Спутником V» . Мы выявили сходство между ответом, вызванным иммунизацией, и ответом, развившимся после выздоровления после COVID-19, — сообщил «Известиям» директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины при Казанском федеральном университете (на его базе проводили исследование) Альберт Ризванов.

Через 21 день после вакцинации вторым компонентом вакцины у привитых зарегистрировали уровень антител, значительно превышающий их средний показатель у переболевших COVID-19 на сравнимом сроке.

Верный «Спутник»
микроскоп врач
Фото: РИА Новости/Пресс-служба АФК «Система»
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— Кроме того, мы показали реактивность антител и Т-клеток через три и семь месяцев после вакцинации, что подразумевает наличие эффективного иммунного ответа и формирование долговременной иммунологической памяти, — прокомментировала «Известиям» руководитель исследования, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник КФУ Светлана Хайбуллина.

С инфекцией в организме борются две ветви иммунитета: гуморальный ответ (антитела) и клеточный. Антитела нейтрализуют вирус напрямую, связываясь с ним. А Т-клетки уничтожают инфицированные структуры, то есть саму базу, на которой вирус размножается, рассказали ученые.

— Антитела в первую очередь полезны для защиты организма от инфекции, так как препятствуют проникновению вируса в клетки в самом начале. А вот уже за выздоровление в большей степени отвечает клеточный иммунитет, «выжигая» зараженные клетки и препятствуя его распространению в организме, — рассказал Альберт Ризванов.

Наличие и гуморальной, и клеточной защиты говорит о том, что организм максимально готов противостоять инфекции. Это свидетельствует о долгосрочном иммунном ответе и формировании иммунологической памяти у вакцинированных, это своеобразный «архив», куда иммунитет обращается и откуда «достает» информацию о возбудителе заболевания для быстрого запуска ответа на повторную инфекцию.

Долгосрочная защита

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Исследование показало, что даже одна доза вакцины способна вызывать иммунный ответ. Вторая прививка существенно усиливает его. Кроме того, ученые из КФУ показали, что иммунный ответ у вакцинированных не отличается от того, что был сформирован у переболевших, то есть он такой же эффективный и комплексный, подчеркнул Альберт Ризванов. Но наличие антител и клеток памяти не отменяет необходимости ревакцинации в соответствии с рекомендациями Минздрава.

— То, что иммунитет вырабатывается эффективно, и то, что в течение семи месяцев уровень антител даже немного возрастает (по сравнению с тремя месяцами после вакцинации), дает основания полагать, что иммунитет будет долговременным. В то же время через семь месяцев после вакцинации наблюдается некоторое снижение уровня Т-клеточного иммунитета, — рассказал Альберт Ризванов. — Судя по научной литературе, через шесть-девять месяцев иммунный ответ в целом может снижаться у некоторых пациентов, переболевших COVID-19, особенно в легкой форме. Поэтому лучше подстраховаться и не рассчитывать на то, что вы попали в число счастливчиков, у которых иммунный ответ сохраняется длительное время, и ревакцинироваться каждые шесть месяцев. Тем самым вы не только защитите себя, но и своих близких, так как вакцинированные могут в редких случаях болеть бессимптомно, при этом заражая невакцинированных окружающих.

Верный «Спутник»
укол вакцина
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Тем более появляются новые штаммы, которые потенциально могут скрываться от иммунного ответа, добавил главный врач «Лидер медицины» Евгений Тимаков.

Плюс проведенной казанскими учеными работы в том, что они никак не связаны с разработчиками вакцины, а значит, независимы, сказал «Известиям» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Что касается разницы между вакцинным и естественным иммунитетом, то у переболевших ответ все же сильнее, так как у них вырабатывается локальная защита в точке входа вируса — в дыхательных путях, считает эксперт.

Однако измерить локальный иммунитет мы можем только на лабораторных животных, но не на человеке. Когда же мы берем доступный биоматериал — кровь и измеряем количество антител и Т-клеток, то иногда результаты получаются даже не в пользу естественного иммунитета, — отметил Павел Волчков.

Сейчас специалисты КФУ продолжают свое исследование, чтобы выяснить, как иммунный ответ развивается в более долгосрочной перспективе — через шесть, девять и двенадцать месяцев после вакцинации.

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