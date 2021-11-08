Верный «Спутник»: вакцина вызывает устойчивый В- и Т-клеточный иммунитет

Ученые Казанского федерального университета в составе международной коллаборации изучили иммунный ответ привитых «Спутником V» жителей столицы Татарстана . Исследования показали, что даже одна доза вакцины способна обеспечить защиту от коронавируса, а вторая доза ее усиливает. Иммунный ответ включает и выработку противовирусных антител, и Т-клеточную защиту. Кроме того, ученые из КФУ показали, что иммунитет у вакцинированных не отличается от того, который есть у переболевших. Все эти данные в совокупности говорят о формировании долговременной защиты от коронавируса. Впрочем, это не отменяет необходимости ревакцинации.

Силы иммунные

Ученые Казанского федерального университета совместно с индийскими коллегами и специалистами из Ливерпульского университета Великобритании завершили предварительное исследование долгосрочной эффективности «Спутника V» . На протяжении нескольких месяцев специалисты изучали иммунный ответ привитых и переболевших жителей Казани. Всего в исследовании приняли участие 40 человек.

Верный Спутник Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Как указано в научной статье, ученые с помощью специальных тестов изучили, как вырабатываются антитела (В-клеточный гуморальный иммунитет) и Т-клеточный иммунитет, а также как влияет вакцинация на уровень цитокинов (белки иммунной системы), чтобы выявить механизмы активации иммунного ответа.

— В этом исследовании мы стремились проанализировать эффективность формирования комплексного иммунитета после вакцинации «Спутником V» . Мы выявили сходство между ответом, вызванным иммунизацией, и ответом, развившимся после выздоровления после COVID-19, — сообщил «Известиям» директор Научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины при Казанском федеральном университете (на его базе проводили исследование) Альберт Ризванов.

Через 21 день после вакцинации вторым компонентом вакцины у привитых зарегистрировали уровень антител, значительно превышающий их средний показатель у переболевших COVID-19 на сравнимом сроке.

Верный «Спутник» Фото: РИА Новости/Пресс-служба АФК «Система»

— Кроме того, мы показали реактивность антител и Т-клеток через три и семь месяцев после вакцинации, что подразумевает наличие эффективного иммунного ответа и формирование долговременной иммунологической памяти, — прокомментировала «Известиям» руководитель исследования, доктор медицинских наук, ведущий научный сотрудник КФУ Светлана Хайбуллина.

С инфекцией в организме борются две ветви иммунитета: гуморальный ответ (антитела) и клеточный. Антитела нейтрализуют вирус напрямую, связываясь с ним. А Т-клетки уничтожают инфицированные структуры, то есть саму базу, на которой вирус размножается, рассказали ученые.

— Антитела в первую очередь полезны для защиты организма от инфекции, так как препятствуют проникновению вируса в клетки в самом начале. А вот уже за выздоровление в большей степени отвечает клеточный иммунитет, «выжигая» зараженные клетки и препятствуя его распространению в организме, — рассказал Альберт Ризванов.

Наличие и гуморальной, и клеточной защиты говорит о том, что организм максимально готов противостоять инфекции . Это свидетельствует о долгосрочном иммунном ответе и формировании иммунологической памяти у вакцинированных, это своеобразный «архив», куда иммунитет обращается и откуда «достает» информацию о возбудителе заболевания для быстрого запуска ответа на повторную инфекцию.

Долгосрочная защита

Исследование показало, что даже одна доза вакцины способна вызывать иммунный ответ . Вторая прививка существенно усиливает его. Кроме того, ученые из КФУ показали, что иммунный ответ у вакцинированных не отличается от того, что был сформирован у переболевших, т о есть он такой же эффективный и комплексный , подчеркнул Альберт Ризванов. Но наличие антител и клеток памяти не отменяет необходимости ревакцинации в соответствии с рекомендациями Минздрава.

— То, что иммунитет вырабатывается эффективно, и то, что в течение семи месяцев уровень антител даже немного возрастает (по сравнению с тремя месяцами после вакцинации), дает основания полагать, что иммунитет будет долговременным. В то же время через семь месяцев после вакцинации наблюдается некоторое снижение уровня Т-клеточного иммунитета , — рассказал Альберт Ризванов. — Судя по научной литературе, через шесть-девять месяцев иммунный ответ в целом может снижаться у некоторых пациентов, переболевших COVID-19, особенно в легкой форме. Поэтому лучше подстраховаться и не рассчитывать на то, что вы попали в число счастливчиков, у которых иммунный ответ сохраняется длительное время, и ревакцинироваться каждые шесть месяцев . Тем самым вы не только защитите себя, но и своих близких, так как вакцинированные могут в редких случаях болеть бессимптомно, при этом заражая невакцинированных окружающих.

Тем более появляются новые штаммы, которые потенциально могут скрываться от иммунного ответа, добавил главный врач «Лидер медицины» Евгений Тимаков.

Плюс проведенной казанскими учеными работы в том, что они никак не связаны с разработчиками вакцины, а значит, независимы, сказал «Известиям» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Что касается разницы между вакцинным и естественным иммунитетом, то у переболевших ответ все же сильнее, так как у них вырабатывается локальная защита в точке входа вируса — в дыхательных путях , считает эксперт.

— Однако измерить локальный иммунитет мы можем только на лабораторных животных, но не на человеке . Когда же мы берем доступный биоматериал — кровь и измеряем количество антител и Т-клеток, то иногда результаты получаются даже не в пользу естественного иммунитета, — отметил Павел Волчков.

Сейчас специалисты КФУ продолжают свое исследование, чтобы выяснить, как иммунный ответ развивается в более долгосрочной перспективе — через шесть, девять и двенадцать месяцев после вакцинации.