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«Нет никаких доказательств, что вакцины от COVID-19 вызывают бесплодие»

Научный директор ВОЗ Сумия Сваминатан — о регистрации «Спутника V» и мутации вируса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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«Нет никаких доказательств, что вакцины от COVID-19 вызывают бесплодие»
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2021-08-15 15:20:09
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ВОЗ продолжает изучать эффективность российской вакцины «Спутник V», результаты предварительных исследований с производственных баз не вызывают у организации опасений. Об этом в интервью «Известиям» заявила научный директор ВОЗ Сумия Сваминатан. Она также отметила, что замедлить мутирование вируса можно лишь за счет увеличения доли привитых и усиления мер общественного здравоохранения. Всемирная организация, как отметила эксперт, призывает все страны мира не спешить с введением третьей дозы вакцины. Она также уточнила, что ни одна из существующих в мире вакцин против коронавируса не вызывает бесплодия.

«Вакцинация сама по себе — не ответ»

— ВОЗ до сих пор не одобрила российскую вакцину, процесс изучения всё еще продолжается. На каком этапе сейчас проверка эффективности наших препаратов? Как вы как ученый оцениваете вакцины из РФ?

— У нас есть процедура включения препаратов в список разрешенных к использованию в чрезвычайных ситуациях (EUL). В соответствии с этой процедурой ВОЗ к настоящему времени провела девять инспекций участков клинических испытаний и производства вакцины «Спутник V». Пять участков клинических испытаний были проинспектированы совместно с Европейским медицинским агентством (EMA) на предмет надлежащей клинической практики, еще четыре производственных объекта были проверены на предмет надлежащей производственной практики (из четырех объектов два мы посетили совместно с EMA).

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По результатам последних четырех проверок ВОЗ обнаружила несоблюдение надлежащей производственной практики на одной производственной площадке: ОАО «Фармстандарт — Уфимский витаминный завод» (Республика Башкортостан, Россия). Результаты, полученные с других производств вакцины «Спутник V», которые проинспектировала ВОЗ, всё еще оцениваются, но они не вызывают аналогичных опасений.

При соблюдении определенных требований ВОЗ продолжит оценку вакцин «Спутник V» с разных производственных площадок и опубликует решения об их статусе EUL, когда будут доступны все данные и обзор будет завершен.

Любая вакцина, которая доказала свою безопасность, эффективность и которая в остальном отвечает требованиям, изложенным в процедуре EUL, получит соответствующую рекомендацию ВОЗ. Процесс оценки EUL направлен на то, чтобы устранить растущее неравенство среди вакцин, используемых для борьбы с пандемией COVID-19.

Мы настоятельно рекомендуем производителям вакцин против COVID как можно скорее предоставить данные о препаратах ВОЗ, чтобы мы их изучили в рамках EUL.

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Фото: commons.wikimedia.org
Научный директор ВОЗ Сумия Сваминатан

— По миру распространяются новые штаммы COVID-19 — «Дельта»-, «Лямбда»-, «Йота»-варианты. Эти мутации более смертоносны и более заразны. По вашим оценкам, как скоро наши вакцины — я имею в виду все вакцины, имеющиеся у человечества в настоящее время — устареют и не смогут бороться с новыми вариантами вируса?

— Было доказано, что получение обеих доз вакцин, внесенных в список ВОЗ для экстренного применения, обеспечивает отличную защиту — то есть спасает от тяжелого течения заболевания и госпитализации — как от варианта «Дельта», так и от других штаммов, вызывающих нашу озабоченность.

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В настоящее время мы изучаем, в какой степени имеющиеся у нас вакцины могут защитить от передачи инфекции, и уже имеется большой объем доказательств, демонстрирующих эффективность препаратов против симптоматических заболеваний и всех типов инфекции (то есть и симптоматических, и бессимптомных).

Учитывая возросшую распространенность новых вызывающих обеспокоенность штаммов, мы знаем, что вакцинация сама по себе — не ответ: мы должны продолжать применять все меры общественного здравоохранения и социальные меры из нашего набора инструментов, которые, как мы знаем, эффективны также против новых штаммов (носить маски, соблюдать социальную дистанцию, избегать скопления людей, мыть руки и т.д.).

Ниже я приведу ссылки на некоторые обсуждаемые в научном мире исследования эффективности вакцин против новых штаммов. Согласно данным британских исследований по препарату Pfizer-BioNTech, вакцина обеспечивает 88-процентную защиту от симптоматических заболеваний, вызванных штаммом «Дельта». А по данным исследования минздрава Израиля, эффективность вакцины против новых штаммов снижается до 63%, но она по-прежнему на 93% предотвращает риск тяжелого течения заболевания и госпитализации. У ВОЗ есть вопросы к методологии данного исследования, мы ждем от коллег данные для изучения. Канадские исследования, в свою очередь, показали, что вакцина Pfizer сохранила 87% эффективности против «Дельта»-штамма через семь дней после второй дозы.

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Вакцина «Спутник-V»
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Уже упомянутые новые штаммы коронавируса — далеко не последние его мутации. Новые варианты появляются чуть ли не каждый месяц. Можем ли мы если не остановить мутацию вируса, то хотя бы попытаться замедлить ее?

Меньшая трансмиссия (передача вируса) будет означать, что у вируса меньше шансов на репликацию (размножение) и, следовательно, на мутацию. Снижение распространения вируса, в том числе за счет увеличения доли вакцинированного населения и усиления мер общественного здравоохранения и социальных мер, — вот ключ к замедлению вирусных мутаций.

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«Предоставление бустерных доз может усугубить неравенство»

— В некоторых странах правительства призывают людей получить третью дозу препарата через шесть месяцев. Есть ли какое-либо научное объяснение ее необходимости? Как скоро людям нужно будет вакцинироваться повторно?

В настоящее время у нас недостаточно данных, чтобы сказать, требуется ли полностью вакцинированным лицам получать третью (бустерную) дозу.

В будущем да, может потребоваться введение дополнительных доз. Однако пока нам необходимы данные об оптимальных сроках и концентрации препарата при получении третьей дозы. Показатели могут различаться для разных вакцин.

Тем временем приоритетной остается следующая стратегия: нужно, чтобы все страны мира использовали имеющиеся у них ограниченные запасы вакцин для обеспечения высокого охвата первыми и вторыми дозами приоритетных групп населения. Это должно происходить в соответствии с рекомендациями дорожной карты стратегической консультативной группы экспертов (СКГЭ) ВОЗ.

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Вакцинация
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Предоставление бустерных доз в странах с высокой долей вакцинированного населения может усугубить неравенство — увеличится спрос и потребление дефицитных вакцин, в то время как приоритетные группы населения во многих государствах еще не получили даже первую дозу.

В настоящее время проводится несколько исследований по ряду важнейших вопросов, их результаты, как ожидается, будут представлены в ближайшие месяцы.

Дополнительные данные нам необходимы, чтобы пролить свет на следующие вопросы: как бустерные инъекции влияют на иммуногенность (выработку иммунитета после прививки. — «Известия») и снижение заболеваемости, течение инфекции и ее передачу. А также узнать, как меняется эффективность вакцин с течением времени (с учетом разных препаратов и новых штаммов вируса), есть ли потребность в усилении иммунного ответа для защиты от новых штаммов.

Важно оценить, безопасны ли и насколько реактогенны бустерные схемы (реактогенность — свойство вакцины вызывать при введении в организм побочные эффекты. — «Известия»).

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— Ранее вы заявили, что смешивание разных вакцин без изученных данных может быть опасным. Какова позиция ВОЗ, через какое время люди, получившие одну вакцину, могут быть ревакцинированы другой?

— В настоящее время имеется ограниченное количество данных об иммуногенности или эффективности схемы «смешивай и сочетай». Вакцины, получившие сертификаты ВОЗ в рамках EUL, оценивались только как схемы с использованием одного продукта, без комбинирования.

15 июня 2021 года СКГЭ обновила свои временные рекомендации по вакцине Pfizer и выдала разрешительную рекомендацию использовать ее в качестве второй дозы после первой дозы вакцины AstraZeneca, если вторая доза этого препарата недоступна.

ВОЗ поощряет и приветствует дальнейшие исследования комбинаций различных препаратов.

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Семья с ребенком на набережной Москвы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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— В СМИ регулярно появляются публикации о том, что вакцинация против COVID может вызвать проблемы с фертильностью у мужчин и женщин. Что говорят на этот счет научные данные? Представляют ли вакцины такого рода угрозу?

— Когда какая-либо вакцина вносится в реестр авторизованных для использования, это значит, что данные по ней поступают на основе контролируемых рандомизированных клинических испытаний с участием десятков тысяч человек. После применения вакцины продолжается тщательный мониторинг для выявления любых неожиданных побочных эффектов и дальнейшей оценки эффективности среди еще большего числа людей. Нет никаких доказательств того, что вакцины от COVID-19 вызывают бесплодие. Ни одна из лицензированных вакцин любого типа не вызывает бесплодие.

Вакцины только стимулируют иммунный ответ против белка-шипа, содержащего вирус COVID-19. Не существует механизма, с помощью которого эти вакцины нарушали бы функцию репродуктивных органов.

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