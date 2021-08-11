11 августа исполняется год с момента регистрации первой российской вакцины «Спутник V». Как заявил «Известиям» директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург, за этот период препарат доказал свою эффективность, причем не только в России, но и за рубежом. Также ученый рассказал, что уже в середине сентября может быть зарегистрирована подростковая вакцина — тогда же вероятен старт прививочной кампании для школьников. Кроме того, Александр Гинцбург поведал, сколько будут стоить испытания назальной версии «Спутника».

Год за пять

— Прошел год с момента регистрации «Спутника». Как бы вы назвали этот год в вашей жизни?

— Я бы не побоялся сказать, что этот год — самый богатый на события, самый интенсивный, очень спрессованный. Можно сказать, что в один год прожито пять лет, а может, даже и больше. Интересно, что будет дальше.

— Ваши прогнозы относительно действия этой вакцины сбылись, или было что-то неожиданное?

— Поразительно, как всё сбывается. Всё то, о чем мы докладывали президенту, все прогнозы сбываются. И предположения по поводу того, что данная конструкция вакцины окажется на сегодняшний день наиболее оптимальной и высокоэффективной, полностью сбываются. Вакцинация двумя векторными компонентами себя оправдала. Но здесь речь не о каком-то особом предвидении, а просто уже есть опыт, полученный на предыдущей вакцине против Эболы и вакцины против MERS (Middle East respiratory syndrome-related coronavirus — ближневосточный синдром, вызвавший пандемию в 2012–2013 годах), который был у нашей команды. За год «Спутник V» полностью оправдал себя.

— Сейчас Венгрия закупила разные вакцины и выкладывает открытые данные по побочным эффектам и антителам. «Спутник» оказался самой безопасной и активной вакциной среди представленных в стране. Вы видели эти данные?

— Да, конечно. Я могу добавить, что то же самое и к Аргентине относится. К Сан-Марино. Выборка небольшая, но выводы те же самые. Поэтому Венгрия не единственная. И надо добавить: невозможно представить, что на все эти данные, которые выкладывают иностранные регуляторы, как-то повлиял российский Минздрав, они совершенно объективны.

— Однако люди могут задуматься, почему другие векторные вакцины оказались менее эффективны, чем «Спутник».

— Во-первых, там нет бустирования . Это с одной стороны. Ну и не побоюсь предположить, что степень очистки компонентов, которые используются у нас в стране для «Спутника V», превосходит технологию очистки, которую используют другие производители не из нашей страны , которые делают векторные вакцины.

— Я знаю, что армию начали ревакцинировать не «Спутником Лайт», а «Спутником V». Почему так? Это какие-то испытания?

— Нет, это не испытания. Они в данном случае со мной не советовались, я бы все-таки посоветовал «Лайт». Однако, по всей вероятности, хуже не будет, а вероятность того, что продолжительность действия при повторном использовании «Спутника V» будет выше, также есть.

Новые формы

— На какой стадии сейчас вакцина в форме назального спрея?

— Валентина Ивановна Матвиенко делала себе такую прививку (об этом спикер Совета Федерации заявляла журналистам 22 июня. — «Известия»), наши сотрудники использовали назальную форму в качестве дополнительной защиты . Другое дело, что такая вакцина не зарегистрирована. Но она существует, это тот же самый «Спутник V», второй компонент, который мы распыляем с помощью специального шприца со специальной насадкой в носовую полость.

— Когда назальный «Спутник» может быть зарегистрирован?

— Сейчас уже полностью прошла доклиника. Надо начинать клинику. Но мы хотели провести это как один из этапов уже существующей вакцины, пропустив ряд стадий, но это не было одобрено. И все испытания должны пройти по полной программе — с первой, второй и третьей стадиями клинических испытаний. Это стоит порядка 400 млн рублей .

Мы ожидаем, что финансировать эти исследования будут московские власти, так как Москва уже вложила средства в испытания детской вакцины, и в ряд проектов по мониторингу эффективности вакцины против различных штаммов, и в другие проекты, но это будет не прямо сейчас.

Сейчас вопрос с финансированием решается. А начинать испытания мы можем хоть завтра.

— А что с испытанием вакцины на подростках?

— Оно идет. Есть два варианта подростковой вакцины: вакцина, разведенная в концентрации 1:10, и вакцина, разведенная 1:5 . По первой показано, что нет совершенно никаких побочек, и при этом у детей очень сильный иммунный ответ, в отличие от взрослых. А у 1:5 тоже нет особых побочек, но есть температура в пределах 37,5 градусов. Сейчас мы подготовим отчет перед расширенной второй фазой, и к 15 сентября мы уже сможем зарегистрировать детскую вакцину, чтобы параллельно можно было колоть ее школьникам. Но есть опасения, что нас заставят делать третью фазу на выборке в 3 тыс. человек. Тогда мы, конечно, не успеем к сентябрю. Это меня сильно тревожит, так как сейчас, в период распространения индийского штамма, дети пойдут в школу, и к 20 сентября могут быть проблемы сначала у детей, а потом у всех нас.

— Сейчас идут испытания на подростках, а потом будут еще дети?

— 12–17 лет — это тоже еще дети, как считается. Школьники. Когда этот диапазон будет зарегистрирован, тогда разрешат взять группу младше 12 лет. Я бы взял интервал 6–12 лет.