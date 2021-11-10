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В Совфеде не обсуждают введение обязательной вакцинации от COVID-19

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В настоящее время в Совете Федерации не обсуждается вопрос о введении законодательно обязательной вакцинации от коронавируса. Об этом в среду, 10 ноября, заявил член социального комитета СФ, заслуженный врач РФ Владимир Круглый.

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«В Совете Федерации не обсуждается вопрос о введении на законодательном уровне обязательной вакцинации от COVID», — сказал он.

По словам сенатора, законопроект будет обсуждаться, если парламентарии его разработают. Он напомнил, что Госдума ранее не включила вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок.

Накануне директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург высказал мнение о том, что вакцина против COVID-19 должна быть включена в национальный календарь прививок, а саму вакцинацию нужно сделать обязательной. В интервью «Российской газете» он отметил, что нужно приучать детей к тому, что нужно обязательно вакцинироваться, как и их родителям.

9 ноября обязательную вакцинацию от COVID-19 для лиц старше 60 лет и имеющих хронические заболевания ввели в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в постановлении руководителя управления Роспотребнадзора по городу Наталии Башкетовой.

В этот же день глава Минздрава РФ Михаил Мурашко рассказал, что первым компонентом вакцины от коронавируса, по последним данным, привились 62 млн россиян. Кроме того, он отметил, что за время нерабочих дней в стране сохранялись хорошие темпы вакцинации населения.

В октябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что информационная кампания по продвижению вакцинации от COVID-19 должна вестись на постоянной основе, пока не будут достигнуты цели по достижению коллективного иммунитета. Работа по призыву граждан к вакцинации идет в разных сегментах — и в традиционных медиа, и в новых.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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