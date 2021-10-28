Песков рассказал о кампании по продвижению вакцинации от COVID-19

Информационная кампания по продвижению вакцинации от COVID-19 должна вестись на постоянной основе, пока не будут достигнуты цели по достижению коллективного иммунитета. Информация о перезапуске кампании не соответствует реальности. Об этом в четверг, 28 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Она (информационная кампания — Ред.) должна вестись на постоянной основе и в традиционных медиа, и в новых. Кампания есть и будет продолжаться. Пока мы цели нашей не достигнем, не достигнем общественного иммунного барьера, любые наши усилия будем считать недостаточными. Мы должны убедить всех»,— сказал он.

По словам Пескова, работа по информированию граждан и призыву их к вакцинации идет в разных сегментах — и в традиционных медиа, и в новых.

Он также отметил, что корректировка стратегии ведется постоянно. Говоря о «жесткости и нежесткости» тех или иных мер, Песков сказал, что условия диктует пандемия.

«И эти условия очень простые: если человек не прививается, он может умереть. Если человек не прививается, ему будет некомфортно жить. Собственно, тут обстоятельства диктуют жесткость»,— резюмировал пресс-секретарь президента.

27 октября Минтруд направил Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений проект рекомендаций по предоставлению двух выходных при вакцинации от коронавируса. В документе предлагается рекомендовать работодателям предоставлять работникам два оплачиваемых выходных при вакцинации. Также выходные можно присоединить к очередному отпуску.

Ранее, 20 октября, президент России Владимир Путин заявил о необходимости наращивать темпы вакцинации и призвал граждан активнее прививаться. По его словам, лучше вакцинироваться, чем переболеть коронавирусом.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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