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Песков рассказал о кампании по продвижению вакцинации от COVID-19

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Информационная кампания по продвижению вакцинации от COVID-19 должна вестись на постоянной основе, пока не будут достигнуты цели по достижению коллективного иммунитета. Информация о перезапуске кампании не соответствует реальности. Об этом в четверг, 28 октября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Она (информационная кампания — Ред.) должна вестись на постоянной основе и в традиционных медиа, и в новых. Кампания есть и будет продолжаться. Пока мы цели нашей не достигнем, не достигнем общественного иммунного барьера, любые наши усилия будем считать недостаточными. Мы должны убедить всех»,— сказал он.

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По словам Пескова, работа по информированию граждан и призыву их к вакцинации идет в разных сегментах — и в традиционных медиа, и в новых.

Он также отметил, что корректировка стратегии ведется постоянно. Говоря о «жесткости и нежесткости» тех или иных мер, Песков сказал, что условия диктует пандемия.

«И эти условия очень простые: если человек не прививается, он может умереть. Если человек не прививается, ему будет некомфортно жить. Собственно, тут обстоятельства диктуют жесткость»,— резюмировал пресс-секретарь президента.

27 октября Минтруд направил Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений проект рекомендаций по предоставлению двух выходных при вакцинации от коронавируса. В документе предлагается рекомендовать работодателям предоставлять работникам два оплачиваемых выходных при вакцинации. Также выходные можно присоединить к очередному отпуску.

Ранее, 20 октября, президент России Владимир Путин заявил о необходимости наращивать темпы вакцинации и призвал граждан активнее прививаться. По его словам, лучше вакцинироваться, чем переболеть коронавирусом.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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