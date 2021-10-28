Наличные расходы: как антиковидные выходные снизили траты россиян

Жители регионов, где ввели жесткие ограничения уже с 25 октября, до 60% сократили свои траты в сферах, попавших под ограничения. Об этом говорится в исследовании Tinkoff CoronaIndex (есть у «Известий»). В октябре расходы граждан на театры и концерты снизились до 23% в отдельных субъектах, на одежду ― до 14%, а расходы на кино, напротив, увеличились до 40%. Представители бизнеса подтвердили сокращение спроса на услуги и сообщили, что нерабочие дни могут парализовать работу компаний. В регионах выразили готовность ввести дополнительные меры поддержки малых предприятий.

Октябрьский разворот

В октябре россияне наиболее сильно сократили расходы на одежду, театры, концерты и салоны красоты, отмечается в исследовании Tinkoff CoronaIndex. Эксперты изучали, как изменилось потребительское поведение в регионах, где начали вводиться антиковидные ограничения — некоторые меры были реализованы еще с начала месяца. В наибольшей степени траты граждан на театры и концерты в октябре снизились в Чувашии (на 14%), Татарстане (13%) и Воронежской области (23%), где ужесточения коснулись проведения культурно-массовых мероприятий. Расходы в ресторанах и кафе сильнее всего уменьшились в Калининградской области (на 17%) и Удмуртии (на 16%).

Во многих субъектах РФ пока не ввели жестких ограничений на работу торговых центров и других непродовольственных магазинов, при этом траты на одежду уже значительно уменьшились, отмечается в исследовании: сильнее всего тенденция видна в Татарстане, где показатель в октябре по сравнению с сентябрем до ввода ограничений сократился на 14%, в Ульяновской области — на 13%. Наиболее значительно ограничения затронули салоны красоты в тех регионах, где с 25 октября были введены новые антиковидные меры: в Воронежской области граждане потратили на бьюти-услуги на 64% меньше, чем в предыдущий понедельник. В Самарской и Нижегородской областях эти показатели сократились на 56 и 55% соответственно.

В то же время в октябре по сравнению с сентябрем россияне стали больше тратить на билеты в кино: например, расходы в этой категории в Иркутской области выросли на 43%, в Краснодарском крае ― на 37%, в Ростовской области ― на 34%, выяснили исследователи «Тинькофф». В Ивановской, Челябинской и Тюменской областях также увеличились траты на развлекательные центры и боулинги в среднем на 20%.

Мера, предусматривающая введение нерабочих дней в России с 30 октября по 7 ноября, была одобрена президентом. В некоторых регионах ограничения начали действовать уже 25 октября. В Минэке оперативно не поделились с «Известиями» оценками влияния ограничений на работу бизнеса. Ранее вице-премьер Андрей Белоусов оценил потенциальные потери компаний за две недели выходных в 60 млрд рублей. Вместе с тем правительство разработало программу поддержки бизнеса: например, МСП могут рассчитывать на гранты в размере одного МРОТ на каждого сотрудника.

Правительство Самарской области прорабатывает дополнительные механизмы поддержки представителей малого и среднего бизнеса, а также некоммерческих организаций в условиях действия особого режима, сообщили «Известиям» в администрации губернатора региона. Там уточнили, что на территории субъекта уже действуют специальные нормы: например, в три раза снижены налоговые ставки при применении упрощенной системы налогообложения для МСП, у которых уровень доходов снизился более чем на 20%.

В Чувашии под действие ограничений на работу общепита попали более 1 тыс. объектов, сообщил пресс-секретарь главы республики Борис Краснов. Он не уточнил, как антиковидные меры сказались на выручке предприятий. В правительствах других регионов, где россияне наиболее сильно снизили траты на отдельные категории товаров и услуг, оперативно не ответили на запросы «Известий».

Без поддержки будет сложно

«Известия» направили запросы о работе бизнеса в «антиковидные выходные» в крупнейшие сети магазинов одежды, кафе, ресторанов быстрого питания, кинотеатров, а также представителям туроператоров. Два основных кинорынка ― Москва и Петербург ― могут быть полностью парализованы, заявили в «Каро»: закрытие кинотеатров обещает потерю 100% выручки и новые переносы релизов. Без государственной поддержки кинотеатрам пережить этот период будет сложно, уверены в компании.

― После введения ограничительных мер в ряде регионов РФ продажи туров по этим направлениям затормозились или даже вовсе остановились. После же объявления о начале долгих выходных спрос на ряд внутрироссийских направлений, преимущественно там, где ограничения действуют уже продолжительное время (например, Краснодарский край), активизировался, ― сообщили в пресс-службе туроператора «Интурист».

В Delivery Club рассказали, как предприятия общепита готовятся к нерабочим дням: количество заявок от ресторанов на подключение к сервису доставки еды на прошлой неделе выросло на 60% по сравнению с 11–17 октября.

В целом сокращение трат россиян до 60% по отдельным категориям товаров и услуг не выглядит катастрофическим по сравнению с первым годом пандемии, констатировал член генерального совета бизнес-объединения «Деловая Россия» Алексей Мостовщиков. Он добавил: с другой стороны, после прошлого сокращения, многие предприятия были закрыты или были вынуждены проводить жесткие меры для удержания на плаву. Рост расходов граждан на кино и развлечения эксперт объяснил тем, что нерабочая неделя была объявлена достаточно заблаговременно, люди поняли, что это их возможность попасть в общественные места. Тем не менее, по его ожиданиям, именно сфера развлечений по итогам года больше всего ощутит влияние пандемии.

Текущие нерабочие дни накладываются на период повышения банковских ставок, в том числе по кредитам, отметил директор по стратегии «Финам» Ярослав Кабаков: продление ограничений, например до нового года, может привести к существенному ухудшению бизнеса в сферах общественного питания, бытовых услуг, культуры и строительства.