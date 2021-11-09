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Мурашко назвал число привитых первым компонентом вакцины от COVID-19 россиян

Мурашко: первый компонент вакцины от коронавируса получили 62 млн россиян
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К настоящему моменту первым компонентом вакцины от коронавируса привились 62 млн россиян. Об этом 9 ноября на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19 при правительстве сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«На сегодняшний день первым компонентом уже привито 62 млн человек», — констатировал он.

Между тем, министр отметил, что за время нерабочих дней в России сохранялись хорошие темпы вакцинации населения. Так, в период с 28 октября по 7 ноября сделали прививку от инфекции 3,7 млн граждан, добавил он.

В то же время министр здравоохранения сказал, что самые низкие темпы вакцинации наблюдаются в Тульской области, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии, Кемеровской и Ростовской областях.

А наиболее высокие удельные темпы вакцинации, по его утверждению, зарегистрированы в восьми регионах РФ, а именно в Калмыкии, Тюменской, Пензенской, Липецкой областях, в Чукотском автономном округе, Кировской области, Ханты-Мансийском автономном округе и в Приморском крае.

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Также Мурашко заявил об отсутствии технических препятствий для получения противокоронавирсуных препаратов. По его словам, сейчас в стране функционируют более чем 90 тыс. пунктов вакцинации, в числе которых мобильные бригады. Также глава Минздрава указал, что за последние две недели было израсходовано свыше 7 млн комплектов вакцин.

«В целом удельный вес вакцинации в РФ на сегодня составляет 400 человек на 100 тыс. населения», — резюмировал Михаил Мурашко.

Ранее во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что в российские регионы поставлено почти 80 млн доз вакцин от коронавируса, Он заявил, что меры по борьбе с инфекцией в стране усилены. По словам премьера, данные меры включают дезинфекцию в транспорте, такси и общественных места

В этот же день Мурашко заявил, что ситуацию с COVID-19 в России удалось переломить за счет нерабочих дней. Министр здравоохранения также отметил эффективность работы введенных QR-кодов.

Ранее во вторник мэр Москвы Сергей Собянин заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в Москве после нерабочих дней. По его словам, на 15% снизилось число заболевших.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионам было предоставлено право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлевать их после 7 ноября.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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