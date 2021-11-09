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Собянин заявил об улучшении ситуации с СOVID-19 в Москве после нерабочих дней

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Ситуация с коронавирусом в Москве после нерабочих дней улучшается, на 15% снизилось число заболевших. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщил мэр города Сергей Собянин.

«Нерабочие дни прошли, с 8 числа приступили к нормальной работе. Ситуация в целом улучшается. На 15% снизилась выявляемость вновь заболевших и на 4% за неделю количество госпитализаций», — сказал он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Градоначальник отметил, что процесс распространения COVID-19 в столице замедлился.

«Это, конечно, не говорит о том, что мы должны успокоиться, сложить ручки и смотреть на ситуацию. Конечно, нет. Надо дальше работать над тем, чтобы ситуация улучшалась», — отметил он.

3 ноября Собянин заявил, что в столице не будет продлеваться режим нерабочих дней. Он уточнил, что динамика заболеваемости коронавирусом в Москве стабилизировалась. По его словам, это касается как выявляемости заболевания, так и госпитализации пациентов с тяжелой формой COVID-19.

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Однако в городе сохраняются некоторые ограничения, среди которых использование QR-кодов при посещении театров и музеев, перевод не менее 30% сотрудников на дистанционную работу и другие.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионам было предоставлено право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлевать их после 7 ноября.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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