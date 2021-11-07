В Москве сохранится ряд ограничений после окончания нерабочих дней

В Москве после окончания периода нерабочих дней будет действовать ряд антиковидных ограничений. Об этом в воскресенье, 7 ноября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В городе сохранятся некоторые ограничения, которые предотвратят рост заболеваемости COVID-19. <…> В частности, сохраняется правило, согласно которому предприятия должны перевести не менее 30% своих сотрудников на дистанционную работу, включая всех работников с хроническими заболеваниями и тех, кому больше 60 лет», — приводит официальный портал правительства Москвы слова Собянина.

Посещать театры и музеи будет можно только при наличии QR-кодов. Предъявлять их, а также носить защитные маски обязательно и на концертах, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных мероприятиях, где присутствуют более 500 человек, добавил мэр.

3 ноября Собянин заявил, что в столице не будет продлеваться режим нерабочих дней. Он уточнил, что динамика заболеваемости коронавирусом в Москве стабилизировалась. По его словам, это касается как выявляемости заболевания, так и госпитализации пациентов с тяжелой формой COVID-19.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионам было предоставлено право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлевать их после 7 ноября.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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