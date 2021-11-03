Власти Москвы решили не продлевать нерабочие дни

Стабилизация ситуации с коронавирусом в Москве позволяет не продлевать режим нерабочих дней. Об этом 3 ноября заявил мэр города Сергей Собянин.

«В Москве динамика заболевания стабилизировалась, это касается и выявляемости, и госпитализации тяжелой формы. Это позволяет сделать вывод, что с понедельника нерабочие дни продлены не будут», — сообщил он журналистам во время осмотра нового эндоскопического центра больницы имени Буянова.

Мэр отметил, что с понедельника, 8 ноября, город приступает к обычной жизни с условием исполнения ранее принятых ограничений, в том числе домашнего режима для пожилых москвичей и перевода на дистанционную работу 30% штата столичных компаний. Кроме того, вход в музеи и театры с понедельника будет производиться по QR-кодам.

Также Сергей Собянин в очередной раз призвал москвичей вакцинироваться, подчеркнув, что все возможности для этого в столице созданы.

Нерабочие дни в Москве длятся с 28 октября по 7 ноября.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионам было предоставлено право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлевать их после 7 ноября.

1 ноября власти Новгородской области первыми из регионов РФ приняли решение продлить режим нерабочих дней еще на неделю, начиная с 8 ноября. По словам губернатора региона Андрея Никитина, власти ужесточат требования к работе организаций. При этом ряд из них закроют.

Комментируя на следующий день эту новость, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что в период пандемии все регионы обладают особыми полномочиями и могут принимать самостоятельные решения в зависимости от ситуации. При этом он призвал не верить слухам и ориентироваться на официальную информацию.

3 ноября томский губернатор Сергей Жвачкин продлил нерабочие дни в регионе на неделю — до 15 ноября. До 12 числа нерабочие дни будут действовать в Курской и Челябинской областях.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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