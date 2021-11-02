В Кремле прокомментировали продление нерабочих дней в Новгородской области

Все регионы обладают особыми полномочиями на период пандемии и могут принимать самостоятельные решения в зависимости от ситуации в контексте своего региона. Об этом во вторник, 2 ноября, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о продлении нерабочих дней в Новгородской области.

«План действий, который изложен в соответствующем указе президента говорит о том, что на федеральном уровне у нас режим нерабочих дней до 7 ноября, но вместе с тем все регионы обладают особыми полномочиями на период пандемии и могут принимать самостоятельные решения в зависимости от ситуации в контексте своего региона. Не нужно верить слухам, нужно ориентироваться на официальную информацию», — сказал он на брифинге.

Также Песков отметил, что администрации Кремля и правительство РФ продолжают свою работу.

«Что касается администрации Кремля, то она работает. И правительство работает, и администрация Кремля. Мы не можем прекратить свою деятельность: работает президент, поэтому администрация должна обеспечивать функционирование главы государства», — отметил пресс-секретарь.

Он заявил, что правительство работает «в режиме доменной печи» вне зависимости от обстоятельств, а также вручную решает вопросы.

«Ни правительство, ни администрация не могут прекратить функционировать», — заключил Песков.

1 ноября власти Новгородской области первыми из регионов РФ приняли решение продлить режим нерабочих дней еще на неделю, начиная с 8 ноября. По словам губернатора региона Андрея Никитина, власти ужесточат требования к работе организаций. При этом ряд из них закроют.

В тот же день глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о необходимости ускорить вакцинацию от коронавируса в 10 российских регионах. Также министр подчеркнул, что введенный президентом России Владимиром Путиным режим нерабочих дней и антиковидные ограничения дают свои результаты.

В тот же день руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в некоторых регионах России снизился темп прироста новых случаев COVID-19, однако говорить о стабилизации эпидемиологической ситуации пока рано. Она пояснила, что прирост новых случаев коронавирусной инфекции наблюдается в 78 регионах страны, а снижение — в двух регионах.

20 октября Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы при необходимости могут продлить их после 7 ноября.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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