В Роспотребнадзоре оценили ситуацию с COVID-19 в России

В некоторых регионах России снизился темп прироста новых случаев COVID-19, однако говорить о стабилизации эпидемиологической ситуации пока рано. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Несмотря на то что темп прироста (случаев COVID-19. — Ред.) снизился, база так велика, что говорить о стабилизации процесса пока, безусловно, рано», — отметила она на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Глава Роспотребнадзора уточнила, что прирост новых случаев COVID-19 наблюдается в 78 регионах страны, а снижение отмечается в двух регионах.

«Рост заболеваемости сохраняется в 78 субъектах от 2% и выше, и стабилизация — в пяти, снижение заболеваемости — в двух субъектах РФ: это Республика Калмыкия — минус 5%, а также Республика Карелия — минус 17,5%», — рассказала она.

При этом в 12 регионах зафиксировано превышение среднероссийских показателей по коронавирусу на 15% и выше.

«Что демонстрирует более тяжелую эпидситуацию, это [то, что] в 12 регионах есть и превышение значимое — более 15% среднероссийского показателя — и сохраняющиеся темпы прироста. Это Самарская, Ульяновская, Новгородская, Брянская, Смоленская, Мурманская области, Республика Хакасия, Хабаровский край, Забайкальский край, Республика Коми, Калининградская область и Орловская область», — добавила Попова.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин указал на то, что в стране складывается сложная эпидемиологическая ситуация, наблюдаются рекордные показатели новых случаев COVID-19. Он подчеркнул, что вакцинация является самым лучшим способом защитить себя и близких.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул, что в период нерабочих дней главное — снизить показатели прироста COVID-19 и уменьшить нагрузку на медицинских сотрудников.

Также в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ситуация с распространением коронавируса в столице остается сложной. По его словам, за последнюю неделю только госпитализировано около 10 тыс. человек в тяжелом состоянии.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко, в свою очередь, отметил, что режим нерабочих дней и антиковидные ограничения дают свои результаты, за сутки снизилось число больных COVID-19 под наблюдением врачей.

20 октября Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы при необходимости могут продлить их после 7 ноября.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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