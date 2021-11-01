Мурашко заявил о необходимости ускорить вакцинацию от COVID в 10 регионах

В нескольких регионах России необходимо ускорить вакцинацию от коронавируса, в их числе Ростовская и Кемеровская области. Об этом в понедельник, 1 ноября, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Хотел бы отметить регионы, где темпы вакцинации пока все-таки требуют интенсификации. Это Ростовская область, Кемеровская, Камчатский край, Тульская область, Дагестан, Коми, Северная Осетия-Алания, Ингушетия, Хабаровский край и Карачаево-Черкесия. В этих регионах нужно наращивать темпы вакцинации», — отметил он на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Как уточнил глава Минздрава, в России более 58,5 млн граждан привиты первым компонентом вакцины от COVID-19. Также он подчеркнул, что введенный президентом России Владимиром Путиным режим нерабочих дней и антиковидные ограничения дают свои результаты. За сутки снизилось число больных COVID-19 под наблюдением врачей.

В этот же день руководитель Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в некоторых регионах России снизился темп прироста новых случаев COVID-19, однако говорить о стабилизации эпидемиологической ситуации пока рано.

Также в понедельник российский лидер указал на то, что в стране складывается сложная эпидемиологическая ситуация, наблюдаются рекордные показатели новых случаев COVID-19. Он подчеркнул, что вакцинация является самым лучшим способом защитить себя и близких.

Премьер-министр России Михаил Мишустин подчеркнул, что в период нерабочих дней главное — снизить показатели прироста COVID-19 и уменьшить нагрузку на медицинских сотрудников.

20 октября Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы при необходимости могут продлить их после 7 ноября.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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