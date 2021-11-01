Путин заявил о сложной ситуации с COVID-19 в России

В России складывается сложная ситуация с распространением COVID-19, наблюдаются рекордные показатели новых случаев заболевания. Об этом в понедельник, 1 ноября, заявил президент РФ Владимир Путин.

«У нас очень сложная ситуация в стране складывается. Больше сорока тысяч заболевших. Такого никогда не было», — указал он на совещании с руководством Минобороны и представителями оборонно-промышленного комплекса.

Как убежден глава государства, вспышки коронавируса начинаются из-за того, что граждане своевременно не делают ревакцинацию.

«Все равно, самый универсальный, самый лучший способ защитить себя — вакцинироваться», — подчеркнул Путин.

Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ситуация с распространением коронавируса в столице остается сложной, несмотря на снижение заболеваемости. По его словам, за последнюю неделю только госпитализировано около 10 тыс. человек в тяжелом состоянии.

Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова отметила, что доля заболевших COVID-19 россиян, прошедших полный курс вакцинации, составляет от 2 до 5%. По ее словам, это очень хороший показатель для вакцины.

Ранее, 30 октября, министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что скорость вакцинации от COVID-19 в стране выросла почти в четыре раза за последние полторы недели. Кроме того, он рассказал, что отмечается снижение прироста новых случаев коронавируса в тех регионах, где введены жесткие коронавирусные ограничения.

20 октября президент российский лидер подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы при необходимости могут ввести нерабочие дни уже с 23 октября и продлить их после 7 ноября.

По словам главного врача больницы № 40 в Коммунарке Дениса Проценко, вакцинация является подготовкой иммунной системы к встрече с вирусом. По его словам, подавляющее число пациентов, которые на данный момент находятся в больнице в Коммунарке, являются невакцинированными гражданами.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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