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Попова назвала число заболевших COVID-19 после полного курса вакцинации

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Доля заболевших COVID-19 россиян, прошедших полный курс вакцинации, составляет от 2 до 5%. Об этом 1 ноября заявила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.

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«В Российской Федерации [доля] заболевающих после полностью завершенной вакцинации [составляет] от 2 до 5%, не больше. Это очень хороший показатель для вакцины»,— сказала она в интервью телеканалу «Россия-24».

Кроме того, Попова рассказала, что в российских больницах практически нет привитых от коронавируса пациентов с тяжелым течением заболевания.

Ранее в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ситуация с распространением коронавируса в столице остается сложной, несмотря на снижение заболеваемости. По его словам, за последнюю неделю только госпитализировано около 10 тыс. человек в тяжелом состоянии.

31 октября Собянин заявил, что объем вакцинации от коронавируса в Москве увеличился в 4–5 раз по сравнению с августом текущего года. Он выразил мнение, что причиной этого стали официальные нерабочие дни, благодаря которым у москвичей появилось больше времени для того, чтобы сделать прививку.

Ранее, 30 октября, министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что скорость вакцинации от COVID-19 в России выросла почти в четыре раза за последние полторы недели. Кроме того, он рассказал, что отмечается снижение заболеваемости в тех регионах, где введены жесткие коронавирусные ограничения.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы при необходимости могут ввести нерабочие дни уже с 23 октября и продлить их после 7 ноября.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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