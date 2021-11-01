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Собянин назвал сложной ситуацию с COVID-19 в Москве

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Ситуация с распространением коронавируса в Москве остается сложной, несмотря на снижение заболеваемости. Об этом 1 ноября заявил мэр столицы Сергей Собянин.

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«В Москве, к сожалению, ситуация остается непростой. За последнюю неделю только госпитализированы около 10 тыс. человек в тяжелом состоянии. Динамика заболеваний несколько снизилась, но всё равно ситуация остается сложной», — сказал он журналистам.

За минувшие сутки в России было выявлено 40 402 новых случая коронавирусной инфекции. Также зафиксировано 1155 летальных исходов. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за минувшие 24 часа зарегистрировано в Москве (7103), Московской области (3250) и Санкт-Петербурге (2866).

Ранее, в понедельник, руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов рассказал об усилении контроля за соблюдением антиковидных мер в транспорте Москвы в нерабочие дни. По его словам, 99% пассажиров заходят в метро в масках, однако некоторые снимают или спускают маски во время поездки.

31 октября в столице увеличили число пунктов бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус. Теперь пройти ПЦР-диагностику жители столицы смогут в 70 точках. Протестироваться на наличие коронавирусной инфекции жители Москвы смогут в 15 центрах госуслуг, а также в вестибюлях нескольких станций Московского метрополитена — на «Тверской», «Пушкинской», «Маяковской», «Тургеневской», «Хорошевской» и «Третьяковской».

20 октября президент России Владимир Путин из-за сложной ситуации с коронавирусом подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы могут при необходимости ввести нерабочие дни уже с 23 октября и продлить их после 7 ноября. Власти Москвы приняли решение о введении в городе нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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