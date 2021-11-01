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В Москве усилили контроль за соблюдением мер против коронавируса в нерабочие дни

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Контроль за соблюдением антиковидных мер в транспорте Москвы в нерабочие дни усилен. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

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«Мы стремимся обеспечить максимальную безопасность каждого пассажира. Это касается ежедневной дезинфекции всей инфраструктуры транспортного комплекса и проверок наличия средств индивидуальной защиты. Сейчас число инфицированных коронавирусом растет, и мы призываем придерживаться простых мер безопасности в транспорте, чтобы защитить себя и окружающих», — рассказал он «РИА Новости».

Он отметил, что в нерабочие дни усиливается контроль за соблюдением масочного режима, в сутки проверки проводят не менее 1,5 тыс. контролеров. Однако, он сообщил, что многие люди неправильно носят маску или вовсе ее снимают в транспорте.

«99% пассажиров заходят в метро в масках. Однако некоторые снимают или спускают маски во время поездки. Маска может защитить только в том случае, если правильно надета. На подбородке или спущенная с носа она становится бесполезна», — заявил Султанов.

Эксперт предупредил, что при неправильном ношении средств индивидуальной защиты контролер может выписать постановление о правонарушении.

28 сентября в пресс-службе столичного департамента транспорта сообщили «Известиям», что в нерабочие дни в Москве усилят контроль за водителями такси. Проверяющие намерены отслеживать, как таксисты выполняют санитарно-эпидемиологические требования. Рейды будут проводиться ежедневно сразу на нескольких улицах города, а также возле крупных транспортно-пересадочных узлов.

20 октября президент России Владимир Путин из-за сложной ситуации с коронавирусом подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы могут при необходимости ввести нерабочие дни уже с 23 октября и продлить их после 7 ноября. Власти Москвы приняли решение о введении в городе нерабочих дней с 28 октября по 7 ноября.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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