Москвичам стали доступны 70 пунктов экспресс-тестирования на COVID-19

В Москве количество пунктов бесплатного экспресс-тестирования на коронавирус снова увеличилось. Теперь пройти ПЦР-диагностику жители столицы смогут в 70 точках. Об этом 31 октября сообщается на портале мэра города Сергея Собянина.

В сообщении сказано, что в Москве продолжает расширяться экспресс-тестирование, которое уже не раз показало свою эффективность.

«Адреса пунктов можно посмотреть на mos.ru. Те граждане, у которых есть какие-либо признаки заболевания, и те, кто не желает идти в поликлинику, могут прийти в эти пункты, сдать экспресс-тест и проверить свои сомнения. Или можно просто прийти туда и убедиться, что здоров», — приводятся на сайте слова Собянина из его интервью программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия-1».

Отмечается, что теперь, помимо уже работающих в столице 50 точек, протестироваться на наличие коронавирусной инфекции жители столицы смогут в 15 центрах госуслуг, а также в вестибюлях нескольких станций московского метрополитена — на «Тверской», «Пушкинской», «Маяковской», «Тургеневской», «Хорошевской» и «Третьяковской».

Кроме того, на портале мэра указывается, что данный тест можно сдать не только в обычные, но и в нерабочие дни. Для этого гражданину необходимо взять с собой только паспорт и номер полиса ОМС, а ребенку понадобится свидетельство о рождении.

Ранее, 29 октября, стало известно, что получить результаты ПЦР-теста люди могут уже через сутки. При этом отмечалось, что положительный экспресс-тест подтверждается ПЦР в 70% случаев.

Как напомнили столичные власти, за два часа до теста рекомендуется не есть, не пить и воздержаться от курения, а за полчаса до тестирования нельзя жевать жвачку и сосать конфеты, полоскать горло, пользоваться спреем или каплями для носа.

5 октября мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в Москве планируют внедрить экспресс-тестирование на коронавирус в школах. Это необходимо сделать там, где наблюдается рост заболеваемости COVID-19, чтобы обеспечить нормальный режим работы учебных заведений.

13 октября заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в 10 школах Москвы запустят бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19 для учащихся. Она отметила, что брать мазки будут только из носа, тесты будут проходить во время одного из уроков.

В настоящее время в России продолжается масштабная вакцинация. Прививку делают бесплатно всем желающим. Ранее в стране было зарегистрировано пять препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «ЭпиВакКорона-Н».

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