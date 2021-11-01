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В России выявили 40 402 случая COVID-19 за сутки

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За минувшие сутки в России зарегистрировано 40 402 новых случая коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением COVID-19.

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«За последние сутки в России выявлено 40 402 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 9% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 1 155 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 23 187 человек», — говорится в сообщении.

Наибольшее число новых случаев COVID-19 за минувшие 24 часа зарегистрировано в Москве (7103), Московской области (3250) и Санкт-Петербурге (2866).

Всего на сегодняшний день в России выявлено 8 554 192 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 239 693 летальных исхода, выздоровели 7 381 726 человек.

Ранее, 30 октября, министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что скорость вакцинации от COVID-19 в стране выросла почти в четыре раза за последние полторы недели. По его словам, также отмечается снижение заболеваемости в тех регионах, где введены жесткие коронавирусные ограничения.

29 октября оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в РФ вырос до 46,8%. Тогда как уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве на тот момент составлял 62,7%.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы при необходимости могли ввести нерабочие дни с 23 октября и продлить их после 7 ноября.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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