Минздрав отметил снижение темпов прироста случаев COVID-19 в регионах РФ

Минздрав России отмечает снижение темпа прироста заболеваемости COVID-19 в регионах, где введены серьезные ограничения. Об этом сообщил в субботу, 30 октября, глава ведомства Михаил Мурашко.

«Сегодня мы уже увидели, что в тех регионах, в которых введены ограничительные мероприятия, в том числе доступ по QR-кодам, темп прироста заболеваемости (COVID-19 — Ред.) снизился. Это хороший результат», — сказал Мурашко в ходе рабочей поездки по Владимирской области.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показывает высокую безопасность и эффективность против COVID-19. Он напомнил, что на сегодняшний день данный препарат одобрен уже в 70 странах мира с общим населением более 4 млрд человек.

29 октября вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что эпидемиологическая ситуация по COVID-19 стала хуже в 13 регионах России. Так, в период с 22 по 29 октября осложнилась ситуация по коронавирусу во Владимирской, Ивановской, Курганской, Омской, Томской и Тульской областях, а также в Республике Кабардино-Балкария, на Алтае, в Бурятии, Дагестане, Марий Эл, Северной Осетии и в Приморском крае.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы при необходимости могут ввести нерабочие дни уже с 23 октября и продлить их после 7 ноября. Так, в Рязанской области до 15 ноября введены QR-коды для посещения бань, саун, торговых и торгово-развлекательных комплексов

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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