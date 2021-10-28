QR-коды введут в Рязанской области для посещения торговых центров и бань

В Рязанской области будут введены QR-коды для посещения бань, саун, торговых и торгово-развлекательных комплексов. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Николай Любимов, сообщается в четверг, 28 октября, на сайте регионального правительства.

«QR-код потребуется для посещения бань, саун, торговых, торгово-развлекательных центров», — говорится в тексте.

Также для входа в эти учреждения можно будет предъявить справку о перенесенном заболевании или документ о противопоказаниях к прививке вместе с отрицательным ПЦР-тестом.

«Возраст обязательной самоизоляции неработающих граждан понижается с 65 до 60 лет, однако вакцинированные самоизолироваться не обязаны», — отмечается в документе.

Ранее действующие ограничения продлеваются до 15 ноября.

Ранее в четверг губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что правительство Подмосковья считает возможным введение QR-кодов для посещения мероприятий и ресторанов после 8 ноября, сообщает телеканал «360».

В России 47 регионов ввели QR-коды для посещения различных учреждений, передает RT.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы при необходимости могут ввести нерабочие дни уже с 23 октября и продлить их после 7 ноября.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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