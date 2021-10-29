Голикова заявила об ухудшении эпидемиологической обстановки в 13 регионах

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова 29 октября заявила о том, что эпидемиологическая ситуация по COVID-19 стала хуже в 13 регионах России. Ее слова передает оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса.

«Ситуация осложнилась в 13 регионах страны», — передает оперштаб высказывание Голиковой.

Вице-премьер привела эту статистику, опираясь на данные тепловой карты, размещенной на портале стопкоронавирус.рф. В период с 22 по 29 октября ухудшилась эпидемиологическая ситуация во Владимирской, Ивановской, Курганской, Омской, Томской и Тульской областях, а также в Республике Кабардино-Балкария, на Алтае, в Бурятии, Дагестане, Марий Эл, Северной Осетии и в Приморском крае.

Ранее, 29 октября, сообщалось, что в России зафиксировали новый рекорд суточной смертности от COVID-19. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции, за сутки умерли 1163 человека.

Больше всего смертей зафиксировано в Москве — 93, Санкт-Петербурге — 76, Московской области и Краснодарском крае — по 42.

Всего за все время пандемии в России умерло 236 220 человек.