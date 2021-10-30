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Путин указал на безопасность и эффективность «Спутника V» против COVID-19

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Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показывает высокую безопасность и эффективность против COVID-19. Об этом 30 октября в ходе выступления на саммите «большой двадцатки» G20 в Риме заявил президент РФ Владимир Путин.

«Напомню, что Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против коронавируса «Спутник V». На сегодняшний день данный препарат одобрен уже в 70 странах мира с общим населением более 4 млрд человек, он демонстрирует высокую безопасность и эффективность», — сказал он.

«За год «Спутник V» полностью оправдал себя»
Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург — об эффективности вакцины, ее испытаниях на подростках и назальной прививке

В то же время глава государства отметил, что из-за непрекращающегося процесса мутаций коронавируса необходимо выработать механизмы обновления вакцин.

«Учитывая, что вирус продолжает мутировать, нам следует как можно быстрее выработать механизмы системного и оперативного обновления вакцин от него», — добавил Путин.

Ранее в субботу российский лидер заявил, что в вопросах борьбы с коронавирусом и развития экономики позиции РФ и стран G20 во многом совпадают. Он обратил внимание, что в прошлом году на фоне глубокого кризиса, вызванного пандемией, экономические власти стран G20 и других стран приняли решение о значительном увеличении бюджетных дефицитов, что позволило запустить восстановление глобальной экономики.

28 октября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что иммунизация «Спутником V» и ревакцинация его назальной формой могут защитить пациента от заболевания коронавирусом в принципе.

27 октября глава Путин указал на необходимость разработать процедуру совместного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса. По словам лидера, Россия стремится внести реальный вклад в решение проблемы обеспечения свободного и недискриминационного доступа к вакцинам от COVID-19 для всех.

«Спутник V» стал первой в мире и России вакциной от коронавируса. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Его зарегистрировали 11 августа 2020 года.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей страны вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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