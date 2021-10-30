Путин указал на совпадение позиций РФ и G20 по вопросам пандемии и экономики

Президент России Владимир Путин 30 октября в ходе выступления на саммите «большой двадцатки» по видеосвязи заявил, что позиции РФ и стран G20 во многом совпадают в вопросах борьбы с коронавирусом и развития экономики.

Он высказался по темам, которые были вынесены Италией для обсуждения: мировой экономике и глобальному здравоохранению.

«И должен сразу сказать, что это во многом соответствует тому, чем мы все занимаемся, и позиция России, как я понял, из предыдущих выступлений, во многом совпадает с тем, что было здесь сказано коллегами», — сказал глава государства.

Путин обратил внимание на то, что в 2020 году на фоне глубокого кризиса, вызванного пандемией, экономические власти стран G20 и других государств приняли решение о значительном увеличении бюджетных дефицитов. Это позволило запустить восстановление глобальной экономики, подчеркнул президент.

Также он отметил необходимость улучшения качества здравоохранения во всем мире, чтобы доступ к медицинской помощи был у всех.

Российский лидер принимает участие в заседании по видеосвязи.

Представители стран, на которые приходится 60% мирового населения, 80% глобального ВВП и 75% экспорта в ходе саммита обсуждают климат, здравоохранение и устойчивое развитие экономики.