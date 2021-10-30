Мурашко рассказал о четырехкратном росте темпов вакцинации от COVID-19

Скорость вакцинации от COVID-19 в России выросла почти в четыре раза за последние полторы недели. Об этом сообщил в субботу, 30 октября, министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Мы видим по всей стране за последние полторы недели количество людей, приходящих и получающих вакцину, увеличилось практически в четыре раза. Это хорошие темпы», — подчеркнул глава ведомства в ходе беседы с журналистами.

По словам Мурашко, также отмечается снижение заболеваемости в тех регионах, где введены жесткие коронавирусные ограничения.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показывает высокую безопасность и эффективность против COVID-19. Он напомнил, что на сегодняшний день данный препарат одобрен уже в 70 странах мира с общим населением более 4 млрд человек.

Накануне пресс-служба Минздрава РФ указала, что в настоящее время увеличилось число желающих пройти вакцинацию. Там также рассказали, что дополнительные поставки однокомпонентной вакцины против COVID-19 «Спутник Лайт» в регионы России будут организованы в ближайшую неделю.

В тот же день губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что темпы вакцинации от коронавируса в регионе выросли в пять раз за месяц. По словам Никитина, в сутки прививки от COVID-19 делают 15–16 тыс. человек.

Также в пятницу оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России вырос до 46,8%. Тогда как уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве на тот момент составлял 62,7%.

20 октября Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы при необходимости могут ввести нерабочие дни уже с 23 октября и продлить их после 7 ноября.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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