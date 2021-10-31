Собянин заявил об увеличении объема вакцинации в Москве в 4–5 раз с августа

Объем вакцинации от коронавируса в Москве увеличился в 4–5 раз по сравнению с августом текущего года. Об этом в интервью телеканалу «Россия 1» заявил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, основной причиной резкого подъема темпов вакцинации стали официальные нерабочие дни, благодаря которым у москвичей появилось больше свободного времени для того, чтобы сделать прививку.

«Мы видим, что сейчас в Москве активно возобновилась вакцинация. Более того, ее объем вырос в 4–5 раз по сравнению с периодом конца августа, когда она, напротив, достигла минимальных значений», — констатировал Собянин.

Ранее, 30 октября, министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что скорость вакцинации от COVID-19 в стране выросла почти в четыре раза за последние полторы недели. По его словам, также отмечается снижение заболеваемости в тех регионах РФ, где были введены жесткие коронавирусные ограничения.

В тот же день президент РФ Владимир Путин заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показывает высокую безопасность и эффективность против COVID-19. Он напомнил, что на сегодняшний день данный препарат одобрен уже в 70 странах мира с общим населением более 4 млрд человек.

В свою очередь пресс-служба Минздрава РФ указала, что в настоящее время число желающих пройти вакцинацию увеличилось. Там также рассказали, что дополнительные поставки однокомпонентной вакцины против COVID-19 «Спутник Лайт» в регионы России будут организованы в ближайшую неделю.

20 октября Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы из-за ситуации с коронавирусом. При этом регионы при необходимости могут ввести нерабочие дни уже с 23 октября и продлить их после 7 ноября.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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