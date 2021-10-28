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Проценко объяснил главный смысл вакцинации

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Вакцинация является подготовкой иммунной системы ко встрече с вирусом. Об этом сообщил в четверг, 28 октября, главный врач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко.

По его словам, гражданам кране важно понять, что вакцина — это не защита от факта инфицирования. Проценко уточнил, что вакцинация является подготовкой иммунной системы организма ко встрече с вирусом.

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«Поэтому совершенно понятно, что пациент вакцинированный заболеть может. Вопрос, как он протекает, бессимптомно, с легким течением, возможно, с госпитализацией. Но процент этот ничтожно низкий», — подчеркнул главный врач в интервью на телеканале «Россия 1».

Проценко указал, что подавляющим числом пациентов, которые на данный момент находятся в больнице в Коммунарке, являются невакцинированные граждане.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что информационная кампания по продвижению вакцинации от COVID-19 должна вестись на постоянной основе, пока не будут достигнуты цели по достижению коллективного иммунитета. По его словам, работа по информированию граждан и призыву их к вакцинации идет в разных сегментах — и в традиционных медиа, и в новых.

В тот же день директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург обратил внимание на то, что иммунизация российским препаратом «Спутник V» и ревакцинация его назальной формой могут защитить пациента от заболевания COVID-19 в принципе.

Президент РФ Владимир Путин 20 октября подписал указ об установлении нерабочих дней с сохранением заработной платы в стране на период с 30 октября по 7 ноября в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. При этом регионы могут ввести период нерабочих дней раньше установленного срока и продлить его в случае необходимости. В Москве режим нерабочих дней вводится с 28 октября по 7 ноября.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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