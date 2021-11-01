Мишустин заявил о необходимости снизить нагрузку на медиков на фоне COVID-19

В период нерабочих дней главное снизить показатели прироста COVID-19 и уменьшить нагрузку на медицинских сотрудников. Об этом в понедельник, 1 ноября, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«На прошлой неделе в России начались нерабочие дни, которые были объявлены президентом. В некоторых регионах они были введены ранее. Действуют и другие меры для защиты здоровья граждан, прежде всего там, где наиболее сложная эпидемиологическая обстановка. Сейчас главное — снизить темпы заболеваемости, выровнять нагрузку на нашу систему здравоохранения, чтобы все пациенты и дальше могли получать необходимую медицинскую помощь», — подчеркнул он на президиуме координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин указал на то, что в стране складывается сложная эпидемиологическая ситуация, наблюдаются рекордные показатели новых случаев COVID-19. Он подчеркнул, что вакцинация является самым лучшим способом защитить себя и близких.

Также в понедельник мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ситуация с распространением коронавируса в столице остается сложной, несмотря на снижение заболеваемости. По его словам, за последнюю неделю только госпитализировано около 10 тыс. человек в тяжелом состоянии.

Глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова отметила, что доля заболевших COVID-19 россиян, прошедших полный курс вакцинации, составляет от 2 до 5%. По ее словам, это очень хороший показатель для вакцины.

20 октября президент российский лидер подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы при необходимости могут ввести нерабочие дни уже с 23 октября и продлить их после 7 ноября.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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