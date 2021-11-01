Мурашко заявил об уменьшении числа больных COVID-19 под наблюдением

Введенный президентом России Владимиром Путиным режим нерабочих дней и антиковидные ограничения дают свои результаты, за сутки снизилось число больных COVID-19 под наблюдением врачей. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Сегодня 1,376 млн пациентов находятся на курации медицинских работников, под наблюдением. Этих пациентов стало на 3,6 тыс.человек меньше, чем днем ранее. Хочу отметить, что именно период дополнительных выходных дней, ограничительные мероприятия повлияли на ситуацию. Это позволяет нам надеяться, что нагрузка на систему здравоохранения начнет снижаться», — заявил Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Он отметил, что режим нерабочих дней «фактически дает второе дыхание для регионов» в пандемию коронавируса.

Кроме того, глава ведомства сообщил, что лекарств для пациентов с коронавирусом закуплено достаточно во всех регионах России.

«Были некоторые вопросы по своевременности доставки одной из вакцин («Спутник Лайт». — Ред.). Они в субботу-воскресенье также разрешены. И сегодня отправка идет везде», — заключил Мурашко.

Ранее в этот день Владимир Путин указал на то, что в стране складывается сложная эпидемиологическая ситуация, наблюдаются рекордные показатели новых случаев COVID-19. Он подчеркнул, что вакцинация является самым лучшим способом защитить себя и близких.

Также в понедельник глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова отметила, что доля заболевших COVID-19 россиян, прошедших полный курс вакцинации, составляет от 2 до 5%. По ее словам, это очень хороший показатель для вакцины.

20 октября Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы при необходимости могут продлить их после 7 ноября.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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