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Новгородская область продлит период нерабочих дней
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Новгородская область продлит период нерабочих дней

В Новгородской области нерабочие дни продлятся до 14 ноября
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Власти Новгородской области первыми из регионов РФ приняли решение продлить режим нерабочих дней еще на неделю, начиная с 8 ноября. Об этом 1 ноября в ходе заседания оперштаба сообщил губернатор региона Андрей Никитин.

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«Мы продлим еще на одну неделю период нерабочих дней с сохранением заработной платы. Следующая неделя попадет целиком», — сказал он в ходе трансляции заседания в соцсети.

По словам Никитина, власти ужесточат требования к работе организаций. При этом ряд из них закроют.

Как он обратил внимание, в регионе ситуация с инфекцией остается сложной и не дает оснований для понимания, наступает ли улучшение эпидобстановки.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин отметил, что в России складывается сложная ситуация с распространением COVID-19, наблюдаются рекордные показатели новых случаев заболевания. По его мнению, вспышки коронавируса начинаются из-за того, что граждане своевременно не делают ревакцинацию.

Также он сообщил о вводе в оборот в ближайшее время лекарств от COVID-19. Но «реальным спасением от тяжелого течения болезни и от летальных исходов» он назвал вакцинацию.

Также 1 ноября мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что ситуация с распространением коронавируса в столице остается сложной, несмотря на снижение заболеваемости. По его словам, за последнюю неделю только госпитализировано около 10 тыс. человек в тяжелом состоянии.

20 октября из-за распространения инфекции российский лидер подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы при необходимости могут ввести нерабочие дни уже с 23 октября и продлить их после 7 ноября.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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