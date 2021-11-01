Путин заявил о скорой разработке лекарств от коронавируса

Лекарства от COVID-19 могут быть введены в оборот уже в ближайшее время. Об этом 1 ноября заявил президент РФ Владимир Путин, комментируя на военном совещании в Сочи ситуацию с коронавирусом в стране.

«Сейчас разрабатываются, в принципе, в ближайшее время будут уже, уверен, использоваться и лекарственные препараты, сегодня тоже с коллегами говорил на этот счет — с теми, кто занимается этим», — сказал президент.

В то же время Путин подчеркнул, что наиболее эффективным средством для защиты от последствий ковида является вакцинация. Он назвал ее «реальным спасением от тяжелого течения болезни и от летальных исходов».

«Самый универсальный и лучший способ защитить себя — вакцинироваться и, что касается армии, собственного говоря, всех касается, своевременно ревакцинироваться», — отметил глава государства.

Путин также поделился деталями бесед с коллегами из других стран, где изначально был высокий уровень вакцинации населения, однако через какое-то время показатели заболеваемости стали вновь расти.

«Я лично спрашивал, что случилось. Говорят: упустили момент, не начали вовремя ревакцинацию. Надо это иметь в виду», — указал президент.

Ранее, 7 мая, Минздрав РФ исключил гидроксихлорохин из списка возможных к назначению препаратов для лечения коронавируса.

В начале марта Минздрав включил в рекомендации по лечению COVID-19 препарат «Сурфактант-БЛ», который снижает смертность пациентов с этой инфекцией. Сообщалось, что специалисты заметили снижение смертности в пять раз в группах пациентов, где использовался «Сурфактант-БЛ».

Ранее в феврале Минздрав рекомендовал использовать при лечении коронавируса пять препаратов — фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин и интерферон-альфа.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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