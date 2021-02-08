В состоянии эффекта: почему обновился перечень лекарств для COVID-19

Список препаратов во временных методических рекомендациях Минздрава по лечению COVID-19 давно нуждался в корректировке, считают эксперты. 8 февраля ведомство представило его новую версию, из нее убрали азитромицин. Антибиотик, который на волне ажиотажа люди сметали из аптек, давно следовало исключить из рекомендаций, уверены врачи. В дальнейшем перечень из пяти оставшихся наименований, по их мнению, можно пополнить, но сокращать уже не стоит. Препараты прямого противовирусного действия фавипиравир и ремдесивир демонстрируют свою эффективность. Не обойтись также без умифеновира (более известного как «Арбидол») и интерферона-альфа. Вопросы экспертов вызвал только противомалярийный гидроксихлорохин. Одни считают, что его противовоспалительное действие еще послужит в борьбе с коронавирусом, другие отмечают, что лекарство небезопасно.

Пятерка по лечению

В новой, десятой версии временных методических рекомендаций Минздрава по лечению COVID-19 остались пять препаратов: фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин и интерферон-альфа.

Также в методичке, в разделе о профилактике коронавируса, впервые появились вакцины: «ЭпиВакКорона» новосибирского научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» и сухой вариант вакцины «Спутник V».

В состоянии эффекта Препарат от Covid-19 «Гам-КОВИД-Вак» Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Все оставшиеся в рекомендациях препараты достойны быть в списке, считает директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов. По его словам, в дальнейшем перечень уже нельзя будет сократить — скорее, наоборот, дополнить новыми лекарствами, над которыми сегодня работают многие производители.

Два препарата из новой утвержденной методички — японский фавипиравир и американский ремдесивир — обладают прямым противовирусным действием, поэтому стоят в списке первыми, отметил эксперт.

Осенью 2020 года правительство РФ включило антикоронавирусный препарат фавипиравир в перечень ЖНВЛП. В России сегодня созданы и зарегистрированы три лекарства на основе фавипиравира — «Авифавир», «Арепливир» и «Коронавир».

— Фавипиравир демонстрирует свою эффективность при применении в достаточно высоких дозировках при раннем начале терапии. А вот его применение в более низких дозировках пока не показало убедительной эффективности. Что касается ремдесивира, то есть отдельные данные о его эффективности на самых ранних стадиях заболевания и у нетяжелых пациентов, — отметила заместитель медицинского директора «Медси» Ксения Шеховцова.

Состояние эффекта Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Напомним, что 1 мая 2020 управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США выдало в упрощённом порядке «разрешение для экстренного использования» ремдесивира для лечения COVID-19 в США. В России препарат был зарегистрирован в октябре 2020 года.

— Умифеновир более известен всем под названием «Арбидол». Он в большей степени полезен для профилактики заболевания. Препарат достаточно безопасный. Интерферон-альфа — это классическая схема лечения вирусного заболевания. Таким образом, закономерно, что данные препараты остались в рекомендациях, — пояснил Николай Беспалов.

Это лишнее

Из числа пригодных к лечению коронавируса препаратов исключили антибиотик широкого спектра действия азитромицин. Согласно обновленным рекомендациям, отныне врачи могут обращаться к использованию антибактериальной терапии только при убедительных признаках наличия бактериальной инфекции при коронавирусной.

Антибиотик следовало исключить намного раньше, считают эксперты.

— Его назначали массово, люди также самостоятельно его покупали. Это была настоящая катастрофа, — отметил Николай Беспалов.

В состоянии эффекта Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Ранее главный внештатный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев пояснил «Известиям», что антибиотики не нужны подавляющему большинству пациентов с COVID. Их широкое применение ведет к уничтожению эффективности целых классов таких препаратов по другим показаниям.

— Закончится COVID, мы будем лечить этими антибиотиками банальную пневмонию и обострение бронхита. Легко ожидать, что эффективность будет меньше. Микробы успеют приспособиться, будет выработана резистентность микроорганизмов к этим наиболее часто используемым классам антибиотиков, — рассказал эксперт.

В начале пандемии казалось, что азитромицин каким-то неведомым образом может влиять и на вирус, но клинические испытания это не подтвердили, отметил заслуженный врач России, ведущий научный редактор сервиса Vrachu.ru Михаил Каган. Зато очевидны побочные эффекты от препарата — например, аритмии.

— Поскольку азитромицин является антибиотиком, его повсеместное применение может нанести вред. Поэтому антибактериальный препарат было решено убрать из списка рекомендованных, пояснила руководитель департамента по развитию медицины BestDoctor Юлия Ткаченко.

Спорный гидроксихлорохин

В рекомендациях по-прежнему есть противомалярийный препарат гидроксихлорохин, обладающий иммуносупрессивным действием. Многие специалисты неоднократно заявляли о его низкой эффективности. Кроме того, с тех пор, как гидроксихлорохин объявили лекарством для лечения коронавирусной инфекции, оно стало дефицитным у больных системными аутоиммунными заболеваниями , писали «Известия».

Впоследствии дефицит удалось восполнить, но мнения относительно гидроксихлорохина до сих пор неоднозначные.

В состоянии эффекта Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

— Определенный эффект у гидроксихлорохина все же есть, он может оказывать положительный эффект при лечени и. Было бы неправильно от него отказаться, — уверен Николай Беспалов.

Есть и противоположное суждение.

— По гидроскихлорохину есть полученные в рамках клинических исследований данные, которые указывают на проблемы с безопасностью. Иными словами, риск превышает потенциальную пользу. ВОЗ отмечает, что препарат может вызвать серьезные побочные эффекты и его применение необходимо осуществлять строго под врачебным наблюдением. По нашему мнению, гидроксихлорохин должен быть исключен из рекомендаций, так как накоплены достаточные данные о его неэффективности , — считает Ксения Шеховцова.

Требует подстройки

Помимо азитромицина, Минздрав уже отказывался от препаратов, не доказавших свою эффективность в случае с коронавирусом. Так, в сентябре 2020 года ведомство выпустило восьмую версию рекомендаций по коронавирусу, из которой был исключен комплекс лопинавир+ритонавир, являющийся ингибитором протеазы ВИЧ.

— Никакого отношения эти препараты к коронавирусу не имеют. Попытки лечить ими больных коронавирусом не показали никакого эффекта, — подчеркнул глава Федерального научно-методического центра по борьбе и профилактике ВИЧ-инфекции Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Вадим Покровский.

По его мнению, сейчас рекомендации сокращены до разумного уровня. Все препараты, не подтвердившие эффективность, из списка убраны. А гидроксихлорохин остался, поскольку есть надежда на его противовоспалительные действия , заявил Вадим Покровский.

В каждом случае приходится подбирать свой препарат, поэтому нельзя отказаться от одного в пользу другого, отметил Николай Беспалов. По его словам, вслед за фавипиравиром в будущем могут появиться новые лекарства прямого противовирусного действия. Известно, что такие разработки уже ведутся и в России, и в мире.

Также как невозможно отказаться от одной вакцины в пользу другой, отметил эксперт. Массовое производство вакцины «ЭпиВакКорона» будет являться сейчас приоритетной задачей. Причем ее производство, в отличие от вакцины «Спутник V», проще.

«Известия» направили запросы в Минздрав с просьбой пояснить изменения в методичке и в Минпромторг — с вопросами о наращивании производства вакцин.

По данным на вечер 7 февраля, в России нарастающим итогом произведено более 8,62 млн доз полнокомплектных вакцин, сообщила на брифинге вице-премьер Татьяна Голикова.

Состояние эффекта Производство вакцины Sputnik V Фото: РИА Новости/Абзал Калиев

— Это, в основном, вакцина «Спутник V» и небольшие объемы вакцины «ЭпиВакКорона», — сказала она. — Для использования населением доступно 5,5 млн доз, доставлено в регионы или распределено по регионам 5,3 млн доз.

Вице-премьер также объяснила, почему объемы производства вакцин и их количество, отправленное в регионы, различается. Первая причина, по ее словам, необходимость контроля качества — только после этого препарат становится доступен для граждан. Вторая заключается в логистике доставки в соответствующие регионы страны, в том числе и отдаленные.

— На сегодняшний день организовано достаточно большое количество пунктов вакцинации — 3655, — отметила Татьяна Голикова.

Кроме того, по ее словам, в ряде регионов налажен подвоз желающих привиться людей в мобильные пункты вакцинации.