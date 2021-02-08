Смерть ковидова в тунце: в рыбе нашли антивирусный пептид

Ученые выявили в тунце вещества, способные бороться с SARS-CoV-2. Исследователи из Китая изучили 142 пептида, содержащихся в мышечных волокнах этой рыбы, и обнаружили, что один из них разрушительно воздействует на патоген. Специалисты уверены, что их открытие поможет создать пищевую добавку, которая позволит быстрее восстановить легкие пациентов с СOVID-19 и ускорить выздоровление. Также ее можно будет применять профилактически. Российские вирусологи отмечают, что это перспективное направление для терапии первичных вирусных пневмоний. Однако предупреждают, что употребление большого количества тунца в пищу такого эффекта не даст.

Рыбный день

Ученые из колледжа пищевых наук и инженерии Бохайского университета в Китае провели исследование по идентификации пептидов (относительно коротких цепочек аминокислот. — «Известия») из белка тунца, обладающих мощным угнетающим действием в отношении SARS-CoV-2, но при этом имеющих низкую токсичность из-за своего природного происхождения. Как сказано в научной статье, цель работы состояла в создании новой пищевой добавки для пациентов с COVID-19.

Ученые использовали методы гидролиза и молекулярного докинга для обнаружения новых ингибирующих пептидов против Mpro (фермент, созданный коронавирусом, который имеет решающее значение для репликации вируса, его полное название — «основная протеаза») и рецептора ACE2 в организме человека (он взаимодействует с белком «шипа» SARS-CoV-2 активнее других). Молекулярный докинг представляет собой метод моделирования, который позволяет предсказать наиболее выгодную для образования устойчивого комплекса ориентацию и положение одной молекулы по отношению к другой, пояснил «Известиям» сотрудник лаборатории показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Никита Журавлев.

Смерть ковидова в тунце1 Фото: Global Look Press/Xinhua/Ju Huanzong

— В ходе исследования было выделено 142 пептида из скелетного миозина (один из главных компонентов сократительных волокон мышц. — «Известия») тунца. В итоге был идентифицирован один потенциальный противовирусный пептид — EEAGGATAAQIEM (E-M), — пояснил специалист. — Кроме того, ранее было обнаружено, что пептиды тунца обладают широким спектром биологической активности, в том числе ингибируют ангиотензинпревращающий фермент (АПФ), представляющий собой входные ворота для коронавируса.

Так как ингибиторы АПФ могут иметь потенциал для профилактики и лечения острого повреждения легких после коронавирусной инфекции, полученные из тунца пептиды могут быть использованы в качестве пищевых добавок для инфицированных, делают вывод ученые из Китая.

Белковая диета

Как сообщил «Известиям» профессор Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Международного научно-образовательного центра биологической безопасности, Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов, поиск новых антимикробных пептидов — это перспективное направление разработки химиопрепаратов для терапии первичных вирусных пневмоний, в том числе COVID-19.

Фото: researchgate.net Действие пептидов, нацеленных на белок SARS-CoV-2 S и препятствующих связыванию ACE2

— Антимикробные пептиды представляют собой небольшие белковые молекулы, которые по сути являются элементами неспецифического врожденного иммунитета к широкому кругу инфекционных патогенов, — бактерий, микроскопических грибов и вирусов. По-видимому, это настолько древний и универсальный механизм противодействия инфекциям, что встречается у всех живых организмов. В настоящее время они обнаружены у прокариот, растений, беспозвоночных и позвоночных, включая человека. Так что антикоронавирусная активность пептидов из белков тунца, безусловно, заслуживает пристального внимания, — подчеркнул профессор.

Вместе с тем ученый предостерег: «тунцовая диета» не является ни лечебной, ни профилактической мерой в отношение COVID-19. Дело в том, что в рыбе содержится слишком мало описанных пептидов, а нужное количество может содержаться только в лекарственном средстве или пищевой добавке на основе пептидов тунца.

Пептиды против вирусов

Пептиды природного происхождения давно доказали свою эффективность в качестве антимикробных и противовоспалительных средств. В частности, в России охарактеризованы анальгетические и противовоспалительные пептиды, которые представляются крайне перспективными для разработки лекарственных препаратов, рассказал «Известиям» заведующий лабораторией молекулярной и клеточной биологии Института молекулярной медицины Сеченовского университета Ярослав Андреев.

Существует и ряд высокоэффективных противовирусных пептидов. К примеру, анти-ВИЧ С-пептид (SJ-2176) и энфувиртид (ингибитор, который используют для комбинированной терапии инфекции ВИЧ -1. — «Известия») одобрены для использования в качестве противовирусных препаратов, рассказал Никита Журавлев. По его мнению, открытые китайскими учеными вещества из тунца, обладающие ингибирующим действием к Mpro и ACE2, могут быть как использованы в качестве добавки, так и исследованы в качестве лекарства против вируса.

Смерть ковидова в тунце2 Фото: РИА Новости/Алексей Сухоруков

— Это исследование, возможно, приоткрывает новую страницу в изучении COVID-19 и обеспечит новую стратегию лечения, — отметил эксперт.

Теперь ученым необходимо провести эксперименты на животных и людях для дальнейшей проверки эффективности Е-М. Специалисты подчеркивают, что полученные результаты пока носят предварительный характер и нужны полноценные клинические испытания.