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Чай, не заболеем: напиток может убивать SARS-CoV-2 в слюне

При обработке рта в течение 10 секунд коронавирус теряет способность к размножению, утверждают японские ученые
Фото: Pexels
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Чай, не заболеем: напиток может убивать SARS-CoV-2 в слюне
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2021-01-18 15:53:01
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Черный чай делает SARS-CoV-2 неактивным в слюне человека, если подержать напиток во рту 10 секунд, показали эксперименты зарубежных ученых. После обработки чаем титр вируса в слюне зараженных COVID-19 доноров падал до пределов, не позволяющих обнаружить вирус. Российские ученые подтвердили вероятность такого эффекта — чай содержит дубильные вещества, которые разрушают белок вокруг вируса, помогающий ему проникнуть внутрь клетки. Однако длится такой эффект недолго, и через несколько минут вирус снова накапливается в слюне.

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Чайная церемония

SARS-CoV-2 передается от человека к человеку главным образом воздушно-капельным путем. Даже если индивид не чихает и не кашляет, вирус может выделяться с дыханием и частичками слюны при разговоре. Японские ученые из медицинского университета Киото нашли способ инактивировать коронавирус в слюне. Они считают, что для этого достаточно не торопясь сделать глоток черного чая.

Известно, что в листьях чая содержатся антиоксиданты катехины. При обработке листьев они образуют другие биологически активные соединения, они отличаются в зависимости от вида чая (белый, черный, зеленый и т.д.). Ученые предположили, что эти вещества могут способствовать уничтожению SARS-CoV-2.

Чай, не заболеем
Листья черного чая
Фото: Depositphotos
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Чтобы доказать это, сначала исследователи добавляли разные сорта чая к вирусу в пробирке. В итоге при взаимодействии с черным чаем титр вируса упал до неопределяемого уровня (то есть концентрация патогена стала слишком мала для количественного анализа) в течение минуты. За то же время зеленый чай маття (иногда называют матча), жареный зеленый чай (ходзича, или ходзитя) и чай улун снизили титр вируса, хотя и в меньшей степени.

В заключительной серии экспериментов слюну пяти людей, зараженных COVID-19, смешивали с зеленым и черным чаем в пробирке в течение 10 секунд. В качестве контроля была взята дистиллированная вода, которой ученые также обработали слюну больных. Для черного чая титр вируса падал до необнаружимого уровня по сравнению с дистиллированной водой. Зеленый чай показал чуть меньшую эффективность, но в слюне одного из доноров снизил титр в несколько раз по сравнению с контрольной пробиркой.

Чай, не заболеем
Пробирки в лаборатории
Фото: Depositphotos
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Чтобы подтвердить инактивацию SARS-СoV-2 в слюне, обработанной чаем, исследователи попробовали заразить им клетки в другой пробирке. В итоге вирус либо не обнаруживали, либо находили в значительно меньшем количестве, чем в образце, где клетки были заражены «нетронутым» коронавирусом.

«Результаты убедительно свидетельствуют о том, что SARS-СoV-2, обработанный черным чаем, размножается значительно меньше, если размножается вообще», — подытожили ученые.

Но для лечения от COVID-19 чай применять нельзя, подчеркнули авторы работы. Биологически активные вещества в нем плохо всасываются из кишечника в кровь, и их концентрации будет не достаточно для инактивации вируса.

Временный эффект

Российские эксперты по-разному отнеслись к антивирусному эффекту чая. Напиток действительно способен препятствовать размножению коронавируса, полагает доцент кафедры «Биотехнология и технология продуктов биоорганического синтеза» Московского государственного университета пищевых производств Георгий Суслянок.

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— SARS-CoV-2, как и другой вирус, представляет собой «композицию» из белкового футляра и нуклеиновой кислоты внутри, — рассказал эксперт. — При заражении вирусом белковая часть должна узнать клетку и зацепиться за нее, а затем внутрь нее впрыснуть нуклеиновую кислоту. При разрушении белкового футляра вирус не попадет в клетку — не сможет закрепиться на ней, чтобы попасть внутрь. В чае есть дубильные вещества, в частности танин. Это мощный денатурирующий агент, который вызывает разрушение белков, в том числе и вирусных. Поэтому чем крепче чай, тем больше танина и тем выше эффект инактивации вируса. Точно так же и высокая температура (если чай горячий) разрушает белок, тем самым препятствуя проникновению вируса.

Однако даже если антивирусный эффект есть, нужно еще понять, сколько он длится. Скорее всего, недолго, полагает завкафедрой технологии переработки зерна, хлебопекарного, макаронного и кондитерского производств Московского государственного университета технологий и управления им. К.Г. Разумовского Игорь Никитин. Тогда может получиться, что для профилактики придется везде ходить с кружкой чая.

Маску надеть намного проще, заметил эксперт. Однако хороший чай безвреден в практически любых количествах, поэтому ценители этого напитка могут снижать вероятность заражения других людей с удовольствием. Ограничения для употребления чая, конечно, есть, но они незначительны.

Чай, не заболеем
Чашка черного чая
Фото: Depositphotos
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Одного факта, что напиток инактивирует вирус, недостаточно, чтобы рекомендовать пить его для профилактики заражения, говорят специалисты. Из-за содержащегося в напитке кофеина большое его количество способно вызвать обезвоживание организма, отметил врач-диетолог Алексей Ковальков.

На сухие слизистые оболочки, в том числе и в носоглотке, проще «сесть» вирусам. И вероятность заболеть, в том числе COVID-19, выше, пояснил Алексей Ковальков. Поэтому потребление чая всё же не должно превышать трех стаканов в день.

Заведующий кафедрой физиологии человека и животных МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Каменский добавил, что вирус содержится также в легких и при выдыхании воздуха «летит» к собеседнику. Кроме того, если вирус есть в крови (а у зараженных людей это именно так), то в слюну он поступит в течение буквально нескольких минут.

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