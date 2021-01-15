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Троянский Cov: ученые объяснили феномен повторного заражения

Они выдвинули гипотезу, что коронавирус «прячется» во внеклеточных пузырьках, а затем выходит наружу
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Троянский Cov: ученые объяснили феномен повторного заражения
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2021-01-13 17:07:00
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Международная группа ученых дала предположительное объяснение феномену повторного заражения COVID-19. По их гипотезе, коронавирус способен «прятаться» от иммунной системы в пузырьках, содержащихся в межклеточной жидкости, и «выходить наружу» после того, как организм справился с болезнью. В пользу такого предположения говорят положительные результаты ПЦР-теста у людей, которые за несколько дней до этого показали два отрицательных результата, и шансы заразиться вновь были минимальны. Гипотетически теория может оказаться верна, но для ее подтверждения нужны дополнительные эксперименты, считают российские эксперты.

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Затаившееся зло

Согласно рекомендациям ВОЗ, пациента после перенесенного COVID-19 можно выписать из больницы после двух последовательных отрицательных результатов ПЦР. Анализы нужно проводить с разницей во времени не меньше суток. Но у некоторых людей ПЦР-тест оказывается положительным спустя 4-17 дней после выписки, произведенной по регламенту ВОЗ. При этом их повторное заражение маловероятно, так как они должны были соблюдать строгий карантин две недели.

Международный коллектив ученых из Египта, Саудовской Аравии и России нашел потенциальное объяснение такому феномену. Их заинтересовали данные исследований, показывающих наличие вируса в тканях легких некоторых пациентов, хотя ПЦР-тесты на COVID-19 у них были уже отрицательные.

Ученые предположили, что SARS-Cov-2 может скрываться в экзосомах — микроскопических внеклеточных пузырьках диаметром 30-100 нанометров. Их роль в организме еще полностью не изучена, хотя они участвуют в межклеточной коммуникации, секреции белков и способствуют смягчению иммунного ответа.

Троянский Cov
корона
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Многие вирусы проникают в эти пузырьки в процессе распространения внутри хозяина. Что касается SARS-Cov-2, гистологический анализ образцов тканей умерших пациентов показал, что он может проникать в пузырьки межклеточной жидкости инфицированных клеток. Причем там были обнаружены не отдельные вирусные частицы, а целые массивы.

Основным местом, откуда вирус распространяется на другие ткани, по-видимому, являются легкие. Хотя в крови вирусную РНК обнаруживают нечасто, размер патогена позволяет заразить сначала кровеносные сосуды, а потом и сами ткани. Так вирус распространяется по всем органам, включая и саму сердечно-сосудистую систему.

«Эти выводы свидетельствуют о том, что существует возможность использования SARS-Cov-2 экзосомального клеточного транспорта в качестве способа распространения, и это служит потенциальным средством для реактивации вируса», заключили авторы работы.

Свободу вирусу

Авторы статьи назвали обнаруженный феномен «троянским конем». Остаются дискуссионными вопросы о том, является ли он стратегией SARS-Cov-2 для распространения и можно ли таким образом объяснить тот факт, что выздоровевшие пациенты показывают положительные результаты ПЦР-тестов на COVID-19.

Троянский Cov
скорая
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Зачастую экзосомы образуются в случае гибели клетки, отметил руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков. Возможно, вирус способствует смерти клеток, и тем самым образованию внеклеточных пузырьков. Однако клетки могут погибнуть и «естественным путем», безо всякого участия SARS-Cov-2.

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— Чтобы вирус начал действовать, ему нужно связаться с рецептором на поверхности клеток, — рассказал эксперт. — В «пузырьке» же он находится под одной или двумя мембранами, и ничего «сделать» фактически не может. Свободу он получает, когда экзосома лопается. Однако не совсем понятно, почему это происходит, а главное, почему лопается сразу много экзосом. Впрочем, такое вполне возможно, например, за счет исполняемой программы вируса внутри пузырьков.

Гипотетическую возможность того, что вирус высвобождается из экзосом, Павел Волчков подтвердил, но подчеркнул: нужно провести дополнительные эксперименты.

— Исключить то, что SARS-Cov-2 может скрываться во внеклеточных пузырьках, а затем вызывать иммунный ответ или показывать положительный тест после отрицательного нельзя, — согласен ведущий научный сотрудник лаборатории молекулярной биологии МГУ имени М.В. Ломоносова Роман Зиновкин. — Но пока точную роль экзосом в развитии COVID-19 указать нельзя. Я все-таки полагаю, что чрезмерный иммунный ответ является результатом того дисбаланса, который вирусные белки заранее вызвали в клетках и тканях организма.

Троянский Cov
антитела
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Иммунный ответ происходит на двух этапах: за счет врожденного механизма защиты и приобретенного. На первом этапе организм еще «не знает», с чем столкнулся, но реагирует на вирус как на нечто потенциально опасное. На втором этапе он уже вырабатывает антитела непосредственно к SARS-Cov-2, то есть дает специфический ответ. В случае COVID-19 есть свидетельства того, что оба этих ответа чрезмерно активны, и приводят к разрушению организма, пояснил Роман Зиновкин. Такой двойной удар вполне может вызвать острый респираторный дистресс-синдром (ОРДС; может возникать из-за повреждения легких в результате, например, пневмноии) у пациента, вроде бы находящегося на пути к выздоровлению.

В случае положительного результата ПЦР-теста после двух отрицательных, по мнению эксперта, вполне реален и вариант ложнонегативного итога предыдущей пробы ПЦР.

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