Снова нездоровы: четверть пожилых с COVID-19 госпитализируют повторно

Пожилые мужчины после тяжело перенесенного COVID-19 в четверти случаев вновь попадают в больницу. Об этом говорят результаты исследования зарубежных ученых. Причем вероятность повторной госпитализации или смерти в первые 10 дней после выписки даже выше, чем после нековидной пневмонии или сердечной недостаточности у той же категории людей. Российские эксперты подчеркивают: выписка из стационара не означает полного выздоровления от COVID-19. У пожилых людей вероятность повторной госпитализации выше из-за количества сопутствующих заболеваний, пояснили специалисты.

Затишье перед бурей

Ученые из Мичиганского университета проанализировали больше 2 тыс. случаев ветеранов США, которых госпитализировали с COVID-19. 95% из них были мужчины. Данные взяли из системы Управления здравоохранением ветеранов.

Справка «Известий» Управление здравоохранения ветеранов, Veterans Health Administration (VHA), — крупнейшая интегрированная система здравоохранения в США. Она является составной частью Департамента по делам ветеранов (VA) Соединенных Штатов. VHA не входит в систему здравоохранения минобороны США. Чтобы иметь право на участие в программах медицинского обслуживания VA, человек должен пройти действующую военную, военно-морскую или воздушную службу.

В течение первых двух месяцев после выписки чуть более четверти пациентов госпитализировали снова, а 9% из них умерли. Чаще всего люди опять попадали в больницу из-за COVID-19 (почти треть случаев), сепсиса, пневмонии и сердечной недостаточности.

Снова нездоровы1 Фото: REUTERS/Lucy Nicholson

Значительное влияние на выживаемость оказал возраст: среди умерших примерно половине ветеранов было от 70 до 80 лет. Вообще в выборку попали пациенты и гораздо моложе: несколько сотен ветеранов от 45 до 65 лет, а также несколько десятков мужчин младше 45.

Авторы исследования сравнили вероятность повторной госпитализации для нескольких тысяч других ветеранов, которые лежали в тех же клиниках с пневмонией или сердечной недостаточностью. Последний недуг развивается как осложнение различных патологий сосудов и сердца, и в случае ухудшения состояния пациента требует госпитализации. Причины осложнений могут быть самыми разными, в работе они не указаны.

Оказалось, что в течение двух месяцев после выписки риск повторной госпитализации у таких пациентов был на несколько процентов выше, чем у ковидных. Однако, если брать первые полторы недели после выписки, можно заметить, что переболевшие COVID-19 на 40% чаще попадали в больницу и на 60% чаще умирали по сравнению с пациентами, лечившимися от пневмонии или сердечной недостаточности.

Снова нездоровы2 Фото: Global Look Press/Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa

« Частота повторной госпитализации или смерти (после COVID-19) была выше, чем при пневмонии или сердечной недостаточности, в течение первых 10 дней после выписки, что указывает на период повышенного риска клинического ухудшения. Наблюдение за общественным здоровьем или клинические испытания, посвященные исключительно стационарной смертности, могут существенно недооценивать бремя COVID-19 », — подытожили авторы исследования.

Внимание на себя

Средний возраст участников исследования составил около 70 лет. Таким образом, экстраполировать полученные учеными из Мичиганского университета результаты можно в первую очередь на пожилых мужчин , отметила заведующая лабораторией трансляционных исследований в геронтологии Российского геронтологического научно-клинического центра Ирина Стражеско.

Снова нездоровы4 Фото: Global Look Press/Sebastian Gollnow/dpa

— Данные об исходном состоянии здоровья пациентов, их сопутствующих заболеваниях в статье не представлены. Очевидно лишь одно: для многих выписка из стационара не означает полного выздоровления , — сказала она.

Исследование подтверждает, что нужно строго соблюдать порядок выписки пациентов из стационара, отпускать человека домой только после клинико-инструментального подтверждения стабильного улучшения состояния, добавила эксперт. На амбулаторном этапе лечения врач должен внимательно следить за здоровьем пациента, в ряде случаев продолжать терапию коронавирусной инфекции, предупреждать ее осложнения, контролировать лечение всех сопутствующих заболеваний, организовать физическую и психологическую реабилитацию, отметила Ирина Стражеско. Но ответственность лежит на самих пациентах: здоровое питание, полноценный сон, дозированные физические упражнения позволят восстановиться быстрее, указала эксперт. Особенно это касается людей пожилого возраста, страдающих, как правило, несколькими заболеваниями, заключила она.

Снова нездоровы3 Фото: Global Look Press/Sebastian Gollnow/dpa

— При повторных госпитализациях много нюансов, — пояснил интенсивный терапевт в кардиохирургической реанимации Российского научного центра хирургии имени академика Б.В. Петровского Роман Комнов. — Любое перенесенное заболевание, не только COVID-19, оставляет какой-то след в организме. После тяжелых вирусных инфекций (и новый коронавирус не исключение) часто наблюдается декомпенсация имеющихся проблем. То есть у организма исчерпываются компенсаторные возможности, и он больше не может приспосабливаться к патологическим изменениям. Даже у молодых людей, особенно с сопутствующими заболеваниями, может наблюдаться декомпенсация. Но, безусловно, пожилые люди ей более подвержены.

По наблюдениям врачей, COVID-19 может оставлять «в подарок» отдаленные последствия, которые наблюдаются в течение 3–6 месяцев после выписки из стационара, отметила Ирина Стражеско. Вполне вероятно, что они будут проявляться и спустя более долгое время — это покажут дальнейшие наблюдения.