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Не БАДом единым: COVID-19 вдвое поднял продажи витаминов

Пытаясь обезопасить себя от коронавируса, граждане потратили в 2,5 раза больше, чем в прошлом году
Фото: Depositphotos
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Не БАДом единым: COVID-19 вдвое поднял продажи витаминов
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2020-10-21 19:10:00
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Пандемия коронавируса подняла до рекордных показателей продажи витаминов в России. С января по октябрь количество реализованных аптеками упаковок этих препаратов выросло на 84% — 3,1 млн. упаковок против 1,7 млн в аналогичный период 2019-го. Об этом говорят данные, подготовленные для «Известий» компанией DSM Group. В 2020 году россияне потратили на разнообразные витамины почти в 2,5 раза больше, чем в прошлом. Особенно активно такие средства продавались в марте и в августе. Очевидно, таким образом граждане пытаются защитить себя от коронавируса, считают аналитики. Подтверждает это и рост продаж витамина D3 — в 2020 году фармацевты заработали на нем в два раза больше, чем в прошлом. Он даже обогнал витамин С, рост продаж которого составил 95%. При этом эксперты напоминают, что витамины — в любом количестве — не помогут ни излечиться от коронавируса, ни натренировать иммунитет.

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Тотальная витаминизация

В 2020 году с января по октябрь россияне потратили на витамины в 2,5 раза больше, чем в прошлом году — 894 млн рублей против 371 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные компании DSM Group (специализируется на исследованиях фармацевтического рынка).

Особенно заметен всплеск спроса на 11-й и 12-й неделе 2020 года (с 9 по 23 марта). Так, на 11-й неделе граждане потратили на такие препараты на 90% больше, чем в марте прошлого года. При этом в 2019-м в этот же период наблюдался спад продаж витаминов — тогда аптеки заработали на них 14% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Рост продаж был зафиксирован даже в нетипичное для приема витаминов время — летом. В августе каждую неделю люди тратили на них в среднем на 20% больше, чем год назад.

Не БАДом единым
аптека
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Самыми популярными препаратами стали «Аквадетрим», который содержит витамин D3 (на него в этом году граждане потратили в два раза больше), а также витамин С (рост 95%) и препараты марки Solgar (рост 36%).

— Дальнейший рост продаж витаминов осенью будет как сезонным, так и спровоцированным COVID-19, — заключила директор отдела стратегических исследований из компании DSM Group Юлия Нечаева.

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Россыпь элементов

Сегодня витаминные комплексы могут быть зарегистрированы и как лекарственные препараты, и как биохимические добавки (БАД), пояснил «Известиям» член Общественной палаты, председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей, гендиректор сети «Столичка» Евгений Нифантьев.

У этих категорий может различаться дозировка: содержание витамина до определенного уровня позволяет регистрировать товар как БАД, а при его превышении — как лекарственный препарат.

Витамины пользуются популярностью круглый год, но заметно спрос вырастает в период роста простудных заболеваний. Сейчас он сместился в сторону конкретных препаратов — витаминов С и D3.

— В этом году на рост спроса повлияло распространение новой коронавирусной инфекции. Врачи заявили о пользе витамина D3 в профилактике этого заболевания. Поэтому такие витаминные комплексы активно скупаются. Особое внимание получили жидкие формы витамина D3, масляные растворы или водорастворимые, — рассказал Евгений Нифантьев.

Не БАДом единым
витамины
Фото: Depositphotos
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Напомним, в мае ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии связали большое количество смертей зараженных коронавирусом в некоторых странах с недостатком витамина D. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Research Square.

Колекальциферол (Cholecalciferol) (витамин D3) синтезируется у человека в коже под действием ультрафиолетовых лучей диапазона «B», а также поступает в организм человека вместе с пищей.

— До ковида было падение спроса на ряд препаратов, в частности, на противовирусные. В прошлом году в ноябре–декабре мы фиксировали падение продаж таких средств на 30%. Это было связано с широкой вакцинацией от гриппа. Сейчас же на противовирусные препараты мы наблюдаем повышенный спрос, а с ними — еще на целый ряд лекарств, в том числе и витамины, — заключил Евгений Нифантьев.

А надо ли?

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Широкий интерес к витаминам в эпоху COVID-19 вряд ли оправдан, считают эксперты. Витамины не могут укрепить иммунитет, поскольку не являются иммуностимулирующими препаратами, объяснил «Известиям» завкафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ имени Сеченова, профессор, эксперт Лиги здоровья нации Евгений Ачкасов.

— Подчеркну, за счет витаминов нельзя получить «хороший иммунитет». Они могут лишь не допустить снижения иммунитета, — заявил эксперт.

Пресловутый витамин D3 также не может быть тем витамином, который бы помог профилактике коронавируса, уверен он.

— Витаминов и микроэлементов от коронавируса не существует. Конечно, если иммунитет не падает, организм становится более резистентным, в том числе и к коронавирусу, — добавил профессор.

Не БАДом единым
витамины
Фото: Depositphotos

Поливитамины нужно принимать только после консультации с врачом, напомнил врач. Причем одними витаминами ситуацию не спасешь, нужны микроэлементы (цинк, кобальт, молибден, железо и т. д.). В разрыве их рассматривать нельзя, но многие этого не понимают. Кроме того, небезопасно и принимать витамины круглый год.

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Это своего рода психологическая зависимость. Избыток каждого из витаминов грозит своими определенными негативными последствиями. Гипервитаминоз вреден. Он может проявляться и в слабости, раздражительности, и в неврологических расстройствах, — заключил Евгений Ачкасов.

Найти и пополнить

Перед приемом витаминов и микроэлементов будет разумно посетить лаборатории, в которых можно проанализировать их содержание в организме и выявить дефицит, считает эксперт Лиги здоровья нации.

В России такая диагностика пока развита в меньшей степени, чем в других странах. Часто врачи назначают витамины «по умолчанию», основываясь на том, что, например, для Москвы распространен дефицит витамина D, пояснил гендиректор лаборатории ДНКОМ Андрей Исаев. А многие пациенты и вовсе не считают нужным консультироваться с врачом и пьют мультивитаминные комплексы просто «для профилактики».

При этом если бесконтрольно повышать уровень некоторых витаминов, это может способствовать развитию самых разных заболеваний вплоть до онкологии, предостерег эксперт.

Не БАДом единым
аптека
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько
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— Во всех странах заметен тренд на диагностику витаминов и минералов. Например, американская компания Abbot, крупнейший в мире производитель реагентов, подтверждает, что анализ на витамин D — тенденция последних трех–четырех лет. С другими витаминами ситуация хуже, но позитивная динамика также прослеживается. Заметнее всего она Америке, — рассказал глава лаборатории.

По его словам, средняя стоимость диагностики по витаминам на девять показателей (витамины A, B, C, D, цинк, кальций, магний, железо) в России сегодня составляет 5890 рублей.

При этом после выявления дефицита витаминов в организме и начала приема препаратов специалисты рекомендуют повторно сдать анализ примерно через месяц. Это покажет, усваивается ли витамин или микроэлемент, и вовремя заменить производителя добавок.

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