Не БАДом единым: COVID-19 вдвое поднял продажи витаминов

Пандемия коронавируса подняла до рекордных показателей продажи витаминов в России. С января по октябрь количество реализованных аптеками упаковок этих препаратов выросло на 84% — 3,1 млн. упаковок против 1,7 млн в аналогичный период 2019-го. Об этом говорят данные, подготовленные для «Известий» компанией DSM Group. В 2020 году россияне потратили на разнообразные витамины почти в 2,5 раза больше, чем в прошлом. Особенно активно такие средства продавались в марте и в августе. Очевидно, таким образом граждане пытаются защитить себя от коронавируса, считают аналитики. Подтверждает это и рост продаж витамина D3 — в 2020 году фармацевты заработали на нем в два раза больше, чем в прошлом. Он даже обогнал витамин С, рост продаж которого составил 95%. При этом эксперты напоминают, что витамины — в любом количестве — не помогут ни излечиться от коронавируса, ни натренировать иммунитет.

Тотальная витаминизация

В 2020 году с января по октябрь россияне потратили на витамины в 2,5 раза больше, чем в прошлом году — 894 млн рублей против 371 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные компании DSM Group (специализируется на исследованиях фармацевтического рынка).

Особенно заметен всплеск спроса на 11-й и 12-й неделе 2020 года (с 9 по 23 марта). Так, на 11-й неделе граждане потратили на такие препараты на 90% больше, чем в марте прошлого года. При этом в 2019-м в этот же период наблюдался спад продаж витаминов — тогда аптеки заработали на них 14% меньше по сравнению с предыдущим годом.

Рост продаж был зафиксирован даже в нетипичное для приема витаминов время — летом. В августе каждую неделю люди тратили на них в среднем на 20% больше, чем год назад.

Не БАДом единым Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Самыми популярными препаратами стали «Аквадетрим», который содержит витамин D3 (на него в этом году граждане потратили в два раза больше), а также витамин С (рост 95%) и препараты марки Solgar (рост 36%).

— Дальнейший рост продаж витаминов осенью будет как сезонным, так и спровоцированным COVID-19, — заключила директор отдела стратегических исследований из компании DSM Group Юлия Нечаева.

Россыпь элементов

Сегодня витаминные комплексы могут быть зарегистрированы и как лекарственные препараты, и как биохимические добавки (БАД), пояснил «Известиям» член Общественной палаты, председатель координационного совета Российской ассоциации аптечных сетей, гендиректор сети «Столичка» Евгений Нифантьев.

У этих категорий может различаться дозировка: содержание витамина до определенного уровня позволяет регистрировать товар как БАД, а при его превышении — как лекарственный препарат.

Витамины пользуются популярностью круглый год, но заметно спрос вырастает в период роста простудных заболеваний. Сейчас он сместился в сторону конкретных препаратов — витаминов С и D3.

— В этом году на рост спроса повлияло распространение новой коронавирусной инфекции. Врачи заявили о пользе витамина D3 в профилактике этого заболевания. Поэтому такие витаминные комплексы активно скупаются. Особое внимание получили жидкие формы витамина D3, масляные растворы или водорастворимые, — рассказал Евгений Нифантьев.

Не БАДом единым Фото: Depositphotos

Напомним, в мае ученые из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии связали большое количество смертей зараженных коронавирусом в некоторых странах с недостатком витамина D. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Research Square.

Колекальциферол (Cholecalciferol) (витамин D3) синтезируется у человека в коже под действием ультрафиолетовых лучей диапазона «B», а также поступает в организм человека вместе с пищей.

— До ковида было падение спроса на ряд препаратов, в частности, на противовирусные. В прошлом году в ноябре–декабре мы фиксировали падение продаж таких средств на 30%. Это было связано с широкой вакцинацией от гриппа. Сейчас же на противовирусные препараты мы наблюдаем повышенный спрос, а с ними — еще на целый ряд лекарств, в том числе и витамины, — заключил Евгений Нифантьев.

А надо ли?

Широкий интерес к витаминам в эпоху COVID-19 вряд ли оправдан, считают эксперты. Витамины не могут укрепить иммунитет, поскольку не являются иммуностимулирующими препаратами, объяснил «Известиям» завкафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Первого МГМУ имени Сеченова, профессор, эксперт Лиги здоровья нации Евгений Ачкасов.

— Подчеркну, за счет витаминов нельзя получить «хороший иммунитет». Они могут лишь не допустить снижения иммунитета, — заявил эксперт.

Пресловутый витамин D3 также не может быть тем витамином, который бы помог профилактике коронавируса, уверен он.

— Витаминов и микроэлементов от коронавируса не существует. Конечно, если иммунитет не падает, организм становится более резистентным, в том числе и к коронавирусу, — добавил профессор.

Не БАДом единым Фото: Depositphotos

Поливитамины нужно принимать только после консультации с врачом, напомнил врач. Причем одними витаминами ситуацию не спасешь, нужны микроэлементы (цинк, кобальт, молибден, железо и т. д.). В разрыве их рассматривать нельзя, но многие этого не понимают. Кроме того, небезопасно и принимать витамины круглый год.

— Это своего рода психологическая зависимость. Избыток каждого из витаминов грозит своими определенными негативными последствиями. Гипервитаминоз вреден. Он может проявляться и в слабости, раздражительности, и в неврологических расстройствах, — заключил Евгений Ачкасов.

Найти и пополнить

Перед приемом витаминов и микроэлементов будет разумно посетить лаборатории, в которых можно проанализировать их содержание в организме и выявить дефицит, считает эксперт Лиги здоровья нации.

В России такая диагностика пока развита в меньшей степени, чем в других странах. Часто врачи назначают витамины «по умолчанию», основываясь на том, что, например, для Москвы распространен дефицит витамина D, пояснил гендиректор лаборатории ДНКОМ Андрей Исаев. А многие пациенты и вовсе не считают нужным консультироваться с врачом и пьют мультивитаминные комплексы просто «для профилактики».

При этом если бесконтрольно повышать уровень некоторых витаминов, это может способствовать развитию самых разных заболеваний вплоть до онкологии, предостерег эксперт.

Не БАДом единым Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Во всех странах заметен тренд на диагностику витаминов и минералов. Например, американская компания Abbot, крупнейший в мире производитель реагентов, подтверждает, что анализ на витамин D — тенденция последних трех–четырех лет. С другими витаминами ситуация хуже, но позитивная динамика также прослеживается. Заметнее всего она Америке, — рассказал глава лаборатории.

По его словам, средняя стоимость диагностики по витаминам на девять показателей (витамины A, B, C, D, цинк, кальций, магний, железо) в России сегодня составляет 5890 рублей.

При этом после выявления дефицита витаминов в организме и начала приема препаратов специалисты рекомендуют повторно сдать анализ примерно через месяц. Это покажет, усваивается ли витамин или микроэлемент, и вовремя заменить производителя добавок.