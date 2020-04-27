Прибыль как в аптеке: в марте лекарства в России подорожали на 9%

Средняя стоимость лекарств в российских аптеках в марте оказалась на 9% выше, чем в тот же период годом ранее. Об этом свидетельствуют данные, представленные в ежемесячном отчете агентства DSM Group, с которым ознакомились «Известия». Подорожание в совокупности с ажиотажным спросом позволило аптекам получить выручку на 46% больше, чем в марте 2019-го. Вероятно, сокращение покупательной активности россиян в апреле-мае несколько опустит цены на лекарства, предполагают специалисты.

Скупаем всё

В марте средняя цена упаковки лекарственного препарата составила 217 рублей, указано в отчете DSM Group. По сравнению с тем же месяцем прошлого года показатель увеличился на 9%. Аналитики отмечают, что в основном подорожание связано с ростом цен в последнее время. Только за вторую половину марта инфляция на лекарства составила около 2% (с начала года — 5%), указано в материалах DSM.

Объем коммерческого фармрынка в марте составил 127 млрд рублей (в розничных ценах). Относительно того же месяца 2019 года продажи аптек выросли на 46% в денежном выражении. В натуральном объеме рынок увеличился на 35%, до 587,2 млн упаковок. Разницу в показателях роста объясняет подорожание препаратов.

Рост цен на отдельные препараты зафиксировала государственная Единая межведомственная информационная система (ЕМИСС). Так, йод в марте стоил на 26% дороже, чем в тот же месяц 2019-го, «Валидол» — на 21%, «Линекс» и мазь «Левомеколь» — на 18%, «Лорантадин» — на 16%, а «Троксерутин» — на 14%.

В дальнейшем рост цен может остановиться, так как теперь аптекам приходится бороться за покупателя, который ограничен в перемещениях из-за распространения в России коронавирусной инфекции, считают аналитики DSM Group.

а1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Россияне стали больше покупать все категории препаратов: по данным компании, доли различных групп лекарств практически не изменились. По-прежнему наиболее популярными категориями остаются средства для пищеварительного тракта и обмена веществ (17% от продаж всех препаратов в марте 2020 года), для лечения заболеваний сердечно-сосудистой системы (15%), от ОРВИ (13%).

Если рассматривать отдельные наименования, в структуре продаж всё же есть изменения. Так, самым покупаемым средством стал «Мирамистин», который еще месяц назад был на пятой строчке. С 18-го места на вторую строчку по востребованности поднялся «Арбидол». Бронза в марте досталась «Ингавирину», который месяцем ранее был на четвертом месте по объему продаж. Остальные средства из топ-20 преимущественно предназначены для терапии ОРВИ. В DSM Group связывают тенденцию с распространением коронавируса.

Также увеличились и объемы реализации биодобавок, следует из отчета. В марте аптеки реализовали почти 33 млн упаковок БАД на сумму более 7 млрд рублей. Это на 29% больше в натуральном выражении и на 50% в денежном в сравнении с мартом прошлого года. Средняя цена пачки увеличилась на 17%, до 224 рублей.

«Известия» направили запросы в «36,6» (одноименная сеть и «Горздрав»), «Протек» (аптечные сети «Ригла» и «Живика»), «Эркафарм» («Доктор Столетов», «Озерки», «МосАптека») и «Неофарм».

Виноваты курс и спрос

В основном повышение цен в аптеках обеспечено ажиотажным спросом и ситуацией на валютном рынке, сходятся во мнении опрошенные «Известиями» эксперты. По данным той же DSM Group, сегодня 39% лекарств на российском рынке — импортные. В денежном выражении доля иностранцев выше — 66%.

Рубль пока не вернулся к позициям начала года в отношении к доллару или евро, а значит, большинство лекарственных препаратов и сопутствующих товаров еще подорожает, предполагает профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов. Постепенное снятие ограничительных мер и приход лета зададут тренд на снижение продаж в аптеках, но о резком спаде выручки и прибыли говорить не приходится — аптечный бизнес останется одним из самых привлекательных, считает эксперт.

а2 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

— Страх перед возможностью внезапно заболеть никуда не исчез, остается спрос на лекарства и витамины, поддерживающие жизнедеятельность. Выздоравливающие, очевидно, будут долечиваться, — пояснил Вячеслав Чеглов.

Что касается мартовского роста спроса, также толкнувшего цены вверх, он был вызван паникой, охватившей население на фоне публикаций о росте числа заболевших и количестве умерших, считает профессор базовой кафедры торговой политики Вячеслав Чеглов. Свою роль сыграла практика товародвижения: в сетевой аптеке в обычное время в наличии есть минимальное количество единиц каждого товара в зависимости от средних продаж.

— Получалось, что даже небольшой всплеск покупок приводил к тому, что тот или иной продукт заканчивался, люди бежали в другую аптеку… И возник ажиотажный спрос, пояснил экономист.

История с медицинскими масками показывает, что после падения спроса цены нормализуются, отметил, в свою очередь, директор института бизнеса университета «Синергия» Кирилл Плохих. Сейчас можно ожидать снижения продаж в аптеках, считает он. Те, кто хотел, уже закупились лекарствами впрок, плюс волна страха и паники прошла: люди увидели, что лекарства на полках есть и никуда не исчезают.

В апреле можно ожидать разве что 15–20-процентного прироста продаж за счет препаратов от ОРВИ, считает Кирилл Плохих.

В феврале выручка российских аптек выросла на 20%, сообщали «Известия» ранее. Тогда многие россияне запасались впрок средствами от ОРВИ и хронических заболеваний.