Витаминизируй это: спрос на БАДы вырос почти на треть

Россияне стали покупать в аптеках на 30% больше биологически активных добавок (БАД). Об этом свидетельствуют данные компании DSM Group по итогам февраля, с которыми ознакомились «Известия». Лучше всего продавались витамины. Это связано с желанием потребителей укрепить организм и хотя бы отчасти унять тревогу из-за коронавируса, говорят эксперты. Кроме того, многие закупились впрок, опасаясь подорожания препаратов.

По итогам февраля российские аптеки продали БАД на 12 млрд рублей. Это на 30% больше, чем год назад. Такой всплеск спроса наблюдается впервые за несколько лет. Для сравнения: в феврале 2016-го продажи БАД оценивались в 8,3 млрд рублей, в тот же месяц в 2017-м — в 9,4 млрд рублей, в 2018-м — в 9,2 млрд рублей.

Правда, в натуральном выражении рост не столь значителен. За второй месяц года аптеки продали 54,4 млн упаковок биодобавок, что выше прошлогоднего показателя только на 10% (49,3 млн). Это может объясняться покупкой больших пачек и отчасти смещением спроса в сторону более дорогих препаратов.

В топ-5 наиболее популярных брендов биодобавок вошли преимущественно витаминно-минеральные комплексы, следует из данных DSM Group. Так, первую строчку занимает Solgar (7% от всех продаж БАД в стране), вторую — «Доппельгерц» (3%), четвертую — «Витрум» (2%). На третьей строчке расположилось слабительное «Фитолакс» (с долей в продажах 3%), на пятой — пробиотик «Бак-сет» (2%).

Союз производителей БАД еще в начале 2019 года прогнозировал значительный рост продаж биодобавок как в стоимостном выражении, так и в натуральном выражении, напомнил исполнительный директор организации Александр Жестков. Это подтвердилось уже по итогам прошлого года, и теперь мы наблюдаем усиление тенденции, полагает он. Действительно, по данным DSM Group, в 2019-м емкость коммерческого рынка биодобавок составила 323,7 млн упаковок на сумму 63,4 млрд рублей. Сравнивая с 2018 годом, объем реализации вырос на 18,7% в стоимостном выражении и на 2,2% в натуральном.

— Это мировая тенденция, идет рост потребления продуктов для поддержания здоровья, профилактики неинфекционных заболеваний, тренд на здоровый образ жизни. Однако в России такую продукцию потребляют 35–40% населения, когда в Японии и США — порядка 90% и 80% соответственно. То есть в нашей стране еще достаточный потенциал для роста уровня потребления биодобавок, считает Александр Жестков.

Значительный рост спроса в феврале вызван совокупностью факторов — и продолжением прошлогодней тенденции, и формированием запасов потребителями на время изоляции, полагает специалист.

Действительно, многие россияне приобрели по несколько упаковок препаратов, которые регулярно употребляют, подтвердил глава Союза потребителей России Петр Шелищ. Такое поведение также продиктовано опасениями, что из-за падения рубля многие товары вскоре значительно поднимутся в цене, добавил эксперт.

Можно добавить, что многие россияне стараются следить за своим здоровьем и укреплять иммунитет на фоне тревожных новостей о коронавирусе, отметил член Гильдии маркетологов Николас Коро. Причем ряд потребителей используют не только аптечные продукты, но и активно покупают чеснок, лимоны, имбирь и другие такого рода товары для изготовления средств по народным рецептам, рассказал эксперт. В дальнейшем, с одной стороны, можно ожидать сохранения и даже роста спроса в том числе на витамины до тех пор, пока пандемия коронавируса не сойдет на нет, считает он. С другой стороны, большой запас закупленных средств и необходимость оставаться дома не мотивируют к новым покупкам.

Выручка аптек по итогам февраля оказалась на 20% больше, чем в том же месяце год назад, сообщали «Известия» ранее. Рост продаж обеспечили не только средства от респираторных и вирусных инфекций — россияне стали больше приобретать все категории препаратов. Это связано с сезонным обострением хронических заболеваний, а также с тем, что многие начали закупаться впрок.