Черный в список: перец подавляет активность коронавируса

Вещество, которое содержится в черном перце, способно блокировать действие частей SARS-Cov-2, отвечающих за размножение и проникновение в организм человека. К такому выводу пришли зарубежные ученые, смоделировав на компьютере взаимодействие молекулы пряности (пиперина) и двух вирусных мишеней. Вполне вероятно, что гипотеза верна, хотя и требует проверки, считают российские эксперты. Сам по себе черный перец как минимум повышает иммунитет, но вреден для людей с проблемами с желудочно-кишечным трактом. В этом случае выходом станут БАДы с пиперином — это снизит побочные эффекты от продукта.

Добавить огонька

С начала пандемии COVID-19 ученые исследуют противовирусные свойства самых разных соединений. Недавно специалисты из департамента физики Индийского технологического института пришли к выводу, что один из компонентов черного перца способен блокировать активность коронавируса.

На поверхности SARS-Cov-2 есть белок (S), похожий на шип. Именно эти шипы образуют «корону», которую видят исследователи, когда рассматривают патоген под электронным микроскопом. S-белок позволяет коронавирусу присоединиться к рецептору клетки-хозяина в момент проникновения в клетку. Этот шип часто называют ключом, который вставляется в замок, расположенный на поверхности клетки, где замок — фермент под названием АПФ2, который присутствует в большинстве тканей организма.

За размножение вируса «отвечает» особый фермент — протеаза Mpro (Main protease — главная протеаза). Таким образом, блокирование двух этих вирусных мишеней — белка S и главной протеазы — позволяет подавить размножение вируса и его внедрение в организм человека.

Черный в список Фото: Global Look Press/dpa/Bodo Schackow

Исследователи смоделировали на компьютере взаимодействие 30 специй с коронавирусом. Выяснилось, что все они в той или иной мере связываются с SARS-CoV-2, но активнее всего себя проявляет вещество под названием пиперин.

Это соединение содержится в черном перце. Оно и придает специи остроту, жгучесть и характерный аромат. Количество пиперина в разных видах перца зависит от происхождения. Пряность из Шри-Ланки содержит 15% этого вещества, а из Вьетнама, Индии и Малайзии — 2–7%. Кроме того, пиперин весьма нестабилен и может терять свои свойства при окислительных процессах (например, при контакте с кислородом). Поэтому в покупном молотом перце его может не хватать. В начале года это доказали специалисты Роскачества, исследовав специю ряда российских марок. Больше шансов получить достаточно пиперина из свежемолотого перца, поскольку при хранении в горошинах он не испаряется.

Форма роли не играет

По просьбе «Известий» российские эксперты оценили исследование коллег. Описанный в статье механизм вполне может работать не только в компьютерной модели, но и в жизни, но это необходимо подтвердить реальными экспериментами, считают ученые.

Черный в список Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Salvatore Laporta

— Перед нами гипотеза, получившая подтверждение в результате компьютерного моделирования. Если бы речь шла о разработке лекарственного препарата, то доказательство эффективности и безопасности его работы обязательно потребовало бы подтверждения на лабораторных животных (доклинические исследования) и трех стадий (в отдельных ситуациях они могут быть совмещёнными) клинических исследований, в том числе на здоровых добровольцах и на пациентах, — пояснил заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов.

Конечно, многие перспективные гипотезы на стадиях клинических и доклинических исследований опровергаются. Однако это не повод не предлагать новых гипотез, указал эксперт. Как сообщают сами авторы работы, они ожидают экспериментов в лабораториях и клинических испытаний в поддержку своего исследования.

Большая часть рецептов народной медицины от простуды и вирусных инфекций связаны с наличием антибактериальных и иммуностимулирующих свойств веществ, содержащихся в различных продуктах питания, отметила, в свою очередь, директор Института биологии и биомедицины Университета Лобачевского (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5-100») Мария Ведунова. Черный и красный перец — одни из рекордсменов по числу разнородных компонентов, обладающих подобными свойствами, рассказала она. Эксперт отметила способность специи стимулировать иммунитет, подавлять реакции воспаления, помогать в усвоении микроэлементов и витаминов. Это позволяет употреблять продукт в качестве противопростудного и противовирусного средства.

Черный в список Фото: ТАСС/dpa/Maurizio Gambarini

— Во многом свойства перца связаны не с прямым взаимодействием соединений, содержащихся в нем, с вирусными частицами и бактериями, а со стимулированием защитных свойств организма, — добавила Мария Ведунова.

Однако даже при подтверждении пользы того или иного вещества перед современным человек встает выбор, как его употреблять — в натуральном виде или в виде биологически активной добавки, отметила эксперт.

— Организму нужно получать достаточную долю витаминов и питательных веществ, мы знаем это точно, — сообщил Станислав Отставнов. — Принципиальной разницы, получит ли он этот набор в виде салата, или в виде набора таблеток, или в любом другом виде, с точки зрения науки нет.

Черный в список Фото: Depositphotos

Разумеется, не следует злоупотреблять перцем при наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта, гипертонии и аллергии на него. Кроме того, специя не рекомендована детям младше пяти лет, добавила Мария Ведунова. Частично нивелировать побочные эффекты от черного перца может прием пиперина в форме биологически активной добавки.