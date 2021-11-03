В Томской области продлили нерабочие дни на неделю

Томский губернатор Сергей Жвачкин в среду, 3 ноября, продлил нерабочие дни в регионе на неделю — до 15 ноября. Об этом заявили в пресс-службе областной администрации.

«Напряженная эпидобстановка заставляет нас еще на неделю продлить режим нерабочих дней. Также мы продляем школьные каникулы. Одной нерабочей недели мало, чтобы прервать цепочку заражений. Кроме того, у нас значительно выросла заболеваемость среди детей, поэтому они должны оставаться вместе с родителями дома», — говорится в сообщении.

Также на домашнем режиме или удаленной работе должны находиться все непривитые люди старше 60 лет и те, кто имеет хронические заболевания, отметили в администрации.

Днем ранее продление нерабочих дней допустили в Республике Коми, Амурской и Ульяновской областях. Отмечалось, что окончательные решения будут приняты с учетом уровня заболеваемости COVID-19 в указанных регионах.

1 ноября власти Новгородской области первыми из регионов РФ приняли решение продлить режим нерабочих дней еще на неделю, начиная с 8 ноября. По словам губернатора региона Андрея Никитина, власти ужесточат требования к работе организаций. При этом ряд из них закроют.

Комментируя эту новость, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что в период пандемии все регионы обладают особыми полномочиями и могут принимать самостоятельные решения в зависимости от ситуации. При этом он призвал не верить слухам и ориентироваться на официальную информацию.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионам было предоставлено право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлевать их после 7 ноября.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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