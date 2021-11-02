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Главы еще трех регионов России заявили о возможном продлении нерабочих дней

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В республике Коми, Амурской и Ульяновской областях 2 ноября допустили продление нерабочих дней. Окончательные решения будут приняты с учетом уровня заболеваемости COVID-19 в указанных регионах.

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«Не исключено, что и нам придется пойти по этому пути, если не собьем вот этот всплеск заболеваемости», — сказал губернатор Ульяновской области Алексей Русских на заседании штаба по развитию региона.

В Амурской области решение о продлении нерабочих дней будет принято исходя из эпидемиологической ситуации. Как рассказал «РИА Новости» глава региона Василий Орлов, жесткие меры обязательно будут введены, если они понадобятся.

«Нужно четко понимать, что терпение человеческое не безгранично. Нужно постараться, если уж и вводить эти ограничения, то ввести их на пике заболеваемости, чтобы действительно разорвать цепочки общения», — добавил Орлов.

Губернатор Коми Владимир Уйба рассказал, что решение о продлении нерабочих дней будет приниматься 6 ноября, после того как оперативный штаб оценит, как нерабочая неделя сказалась на статистике. Кроме того, Уйба в эфире канала «Россия 24» отметил, что ситуация с коронавирусом в регионе остается напряженной, а уровень вакцинации низким.

Как 2 ноября сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией, за последние сутки Россия обновила максимум по летальным исходам у больных с коронавирусом. Было подтверждено 1178 смертей.

1 ноября власти Новгородской области первыми из регионов РФ приняли решение продлить режим нерабочих дней еще на неделю, начиная с 8 ноября. По словам губернатора региона Андрея Никитина, власти ужесточат требования к работе организаций. При этом ряд из них закроют.

В тот же день глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил о необходимости ускорить вакцинацию от COVID-19 в 10 российских регионах. Также он отметил, что введенный президентом России Владимиром Путиным режим нерабочих дней и антиковидные ограничения дают свои результаты.

Тогда же руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в некоторых регионах России снизился темп прироста новых случаев коронавируса, но говорить о стабилизации эпидемиологической ситуации пока рано. Она уточнила, что прирост новых случаев коронавирусной инфекции наблюдается в 78 регионах страны, а снижение — в двух регионах.

20 октября Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионам было предоставлено право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлить их после 7 ноября.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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