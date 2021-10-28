В Кремле оценили предложение бизнеса об обязательной вакцинации от COVID-19

В России пока не принималось решений на счет обязательной вакцинации населения, которую предложил бизнес. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в четверг, 28 октября.

«Смотрим дальше, как развивается ситуация. Вы видите цифры, изо дня в день они меняются. Цифры пока не являются поводом для оптимизма, особенно сегодняшние», — сказал Песков.

Накануне в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний-интернет торговли (АКИТ) предложили сделать вакцинацию от коронавируса в России фактически обязательной и при этом бесплатной даже в частных клиниках. С коллегами из торговых ассоциаций согласились и представители моллов.

В Госдуме поддержали предложение бизнеса. Там допустили, что процедуру вакцинации от COVID-19 нужно ввести в Национальный календарь прививок, иначе страна не дойдет до необходимых показателей — 60% вакцинированных.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от этого вируса, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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