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В здравом ключе: в РФ вырос интерес к вакцинным турам за рубеж

Сколько таких путевок удалось реализовать туроператорам
Фото: Global Look Press/dpa/Socrates Baltagiannis
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В здравом ключе: в РФ вырос интерес к вакцинным турам за рубеж
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2021-11-09 18:55:21
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Затянувшийся процесс взаимного признания вакцин между Россией и Евросоюзом стимулирует всё большее количество граждан РФ сделать прививку за границей. Без сертификата о вакцинации одобренным ВОЗ препаратом сегодня нельзя посетить большинство стран ЕС и США. Спрос на вакцинные туры в Европу с момента запуска в середине сентября вырос в десятки раз, в день продается около ста таких путевок, рассказали «Известиям» в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Стоимость короткого путешествия — от 33 тыс. рублей. При этом речи не идет о недоверии российским препаратам — большинство туристов отправляются в поездки ради ревакцинации спустя полгода после прививки в России. Для иммунитета это полезно, отмечают вирусологи.

Не туристический интерес

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По словам вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрия Горина, вакцинные туры в Европу сейчас востребованы, поскольку въезд в большинство стран ЕС и в США по российским сертификатам вакцинации пока невозможен. Исключения — Сербия, Венгрия, Хорватия, Греция, Кипр, Болгария, Словакия, Словения и Эстония.

— Речь идет скорее о ревакционных турах — то есть в поездку отправляются те, кто уже был привит российским препаратом полгода-год назад. Они делают однокомпонентную прививку Johnson & Johnson. Двухкомпонентные вакцины менее популярны, поскольку нужно приезжать в страну дважды, либо находиться там продолжительное время, — сообщил он «Известиям».

Самые популярные страны для вакцинных путешествий — Хорватия и Сербия, рассказал Дмитрий Горин. Туроператор «Русский экспресс» продает по 50–100 таких путевок в сутки. Это в десятки раз больше, чем на старте программ в середине сентября — тогда компании получали по одной-две заявке в день.

В здравом ключе
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Фото: Global Look Press/Xinhua/Zeljko Lukunic
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Как отметил Дмитрий Горин, вакцинные туры при желании организуют все туроператоры, которые занимаются поездками в Европу. Среди них — BSI Group, PAC Group, «Веди Групп», Solvex и др. Компании бронируют туристу гостиницу, перелет, заключают контракт с клиникой и предоставляют гидов-переводчиков.

— Зачастую туристы просто путешествуют, например, в Хорватию, а бонусом для них идет вакцинация. Прививку могут сделать и в предпоследний, и в последний день поездки, — рассказал эксперт.

По данным АТОР, стоимость трехдневного вакцинного тура в Сербию и Хорватию у туроператоров стартует от 36 тыс. рублей с человека, в Словению — от 33 тыс., в Грецию — от 71 тыс. При этом в Хорватии и Греции можно сделать однокомпонентную или двухкомпонентную вакцину. А в Сербии — только двухкомпонентную, то есть приехать туда нужно дважды.

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Главная цель вакцинных туристов — возможность посещать в Европе и США родственников, ездить туда в командировки или на лечение, отметил Дмитрий Горин. Кроме того, часть россиян до пандемии привыкла активно путешествовать. Для них отсутствие прививки одобренным ВОЗ препаратом сейчас единственное препятствие, добавил он.

— Причем многие страны Европы требуют прививку не только для въезда. Там и вход в рестораны, музеи, театры, клубы по QR-кодам — то есть «зеленым сертификатам». И если россиянин без зарубежной прививки как-то попадает в страну, он фактически никуда не сможет пойти. Что касается США, где у большого числа людей родственники, учеба, работа, — с 8 ноября въехать туда без прививки одобренным ВОЗ препаратом также невозможно, — рассказал вице-президент АТОР.

Но есть и подводные камни. Так, российский турист, сделавший прививку зарубежной вакциной, не сможет использовать свой QR-код в РФ, отметил Дмитрий Горин.

В здравом ключе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько

Если российский сертификат о вакцинации у человека заканчивается или его никогда не было, люди встают перед выбором — свободно путешествовать в Европу или перемещаться без проблем по своей стране. В России уже во многих местах тоже нужны QR-коды, а зарубежные вакцины у нас не признаются. Люди, привившиеся зарубежными препаратами, у себя дома будут вынуждены ходить в рестораны, театры и другие места по ПЦР-тестам или вовсе их не посещать, — сказал он.

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Готовность сделать прививку — это в любом случае хорошо независимо от того, отечественным препаратом или зарубежным человек готов вакцинироваться, считает кандидат медицинских наук, врач-инфекционист Иван Коновалов.

— Прививка снижает вероятность тяжелого течения коронавирусной инфекции. Поэтому если практика вакцинных туров будет повышать охват вакцинации — это очень хорошо. Намного лучше, чем не прививаться вообще, — сказал он «Известиям».

Иван Коновалов напомнил, что в некоторых случаях люди, уже привитые российскими препаратами, решают вакцинироваться за границей повторно.

Пока мы не располагаем результатами клинических испытаний сочетания российских и зарубежных вакцин, таких публикаций в научных журналах нет, — отметил врач.

С точки зрения работы иммунной системы такая практика может быть весьма позитивна, заключил он.

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