Прививай гостей: РФ готовится упростить выдачу виз для вакцинных туров

Россия может облегчить визовый режим для иностранцев, желающих приехать за вакциной, — рабочая группа Ростуризма планирует представить это предложение до конца года. Об этом «Известиям» заявил глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко — эта организация также принимает участие в разработке программы вакцинных туров в РФ по поручению президента. Руководитель ассоциации отметил, что окончательные предложения будут представлены уже в декабре, а запустить организованный вакцинный туризм можно будет с января 2022 года. Наибольшей популярностью у иностранцев будут пользоваться туры за однокомпонентным препаратом «Спутник Лайт» — поскольку уже доказана его эффективность в сочетании с иностранными вакцинами, уточнил глава «Турпомощи». Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил «Известиям», что для вакцинных туристов можно ввести особые визы, как для гостей спортивных соревнований. Это сильно повысит привлекательность РФ, уточнил эксперт.

Туризм с нового года

В июне на Петербургском международном экономическом форуме президент РФ Владимир Путин поручил правительству до конца месяца проработать вопрос об организации вакцинного туризма. Глава государства отметил: «Отечественная фармацевтическая промышленность готова и дальше наращивать выпуск вакцин. Мы не только в полном объеме обеспечиваем собственные потребности, но и можем предоставить иностранцам приехать в Россию и сделать здесь прививку».

Прививая гостей Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

При этом запрос на вакцинацию российскими препаратами от иностранцев «довольно высок»‎, уточнил президент.

Глава Ростуризма Зарина Догузова в сентябре заявила, что организованные вакцинные туры в РФ для иностранных путешественников могут быть запущены до конца года. Ведомство координирует программу совместно с Минздравом РФ, уточнила она.



«Мы предлагаем [эту программу] всем странам, с которыми к моменту запуска вакцинных туров будет запущено регулярнее авиасообщение. Таких стран сейчас 60», — подчеркнула руководитель Ростуризма.



В рабочую группу по подготовке вакцинных туров помимо ведомства Зарины Догузовой, Минздрава и МИДа также вошла ассоциация туроператоров «Турпомощь». Ее руководитель Александр Осауленко заявил «Известиям», что до конца года проект точно будет готов, рабочие предложения представят уже в декабре.

— С нового года запустим этот проект. За медицинские моменты в этом вопросе отвечает Минздрав, они номер один в процессе, и сейчас у них, мягко говоря, напряженные дни. Вместе с тем работа продолжается, к декабрю готовы будем говорить о конкретике, — отметил глава ассоциации.

Рабочая группа также поднимала вопрос об упрощении визовых требований для въезжающих по этой программе, уточнил Александр Осауленко. По его словам, участники дискуссии сошлись во мнении, что виза не должна выдаваться в течение месяца, этот срок следует сократить до 1–3 суток.

Прививая гостей Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

— Этот вопрос в обсуждении вакцинных туров — один из наиболее острых. Виза для въезжающих по этой программе должна быть прообразом электронной визы, должна выдаваться по упрощенному порядку. Решение по этому вопросу сейчас должны утвердить в МИД и МВД. Но, безусловно, вопрос времени получения визы — один из главных. Надо сделать так, чтобы человек, когда решил приехать вакцинироваться в Россию, сделал это максимально быстро и комфортно, надо упростить этот путь, — подчеркнул глава «Турпомощи».

Для вакцинного туризма следует применить механизм упрощенных электронных виз, который действует для зрителей спортивных соревнований, заявил «Известиям» вице-президент РСТ Юрий Барзыкин.

— Облегченный визовый режим, когда мы спортивные соревнования проводили, формат паспорта болельщика — это всё можно использовать, и это будет повышать интерес к вакцинному туризму. Получение визы в рамках этой процедуры должно быть по ускоренной схеме, без длительного ожидания, возможно, это можно реализовать и в онлайн-режиме, — заключил эксперт.

Пока каких-либо визовых послаблений для желающих въехать в РФ по вакцинному туру не предусмотрено. С 1 июня 2007 года установлен срок оформления российских виз для граждан ЕС — 10 календарных дней. Однако в связи с пандемийными ограничениями эти сроки могут меняться.

В июне консульский департамент МИД РФ заявил, что иностранные граждане пока не могут оформить электронную визу для въезда в Россию в рамках вакцинного туризма из-за отсутствия правовых оснований и технических возможностей, а также ввиду действующего (из-за пандемии) моратория на оформление электронных виз.

К тому же по действующему федеральному закону срок пребывания иностранцев по такой визе не может превышать 16 суток, а для вакцинации обоими компонентами «Спутника V» потребуется как минимум 21 день. Но электронная виза подойдет тем иностранцам, кто захочет привиться однокомпонентным «Спутником Лайт».

«Известия» направили запросы во все ведомства.

Прививая гостей Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Спрос на перспективу

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный между тем считает, что вводить дополнительные механизмы для въезжающих вакцинироваться иностранцев не следует, поскольку желающих ехать будет всё же немного.

— Вакцинироваться к нам едет небольшой сегмент жителей стран, где признается российская вакцина, либо иностранные граждане, которые планируют долгое время учиться либо работать в России. Это небольшой объем, — уточнил политик в беседе с «Известиями». — Учитывая, что это довольно узкая группа лиц, дополнительные усилия в плане смягчения визовых требований не нужны.

Однако Александр Осауленко из «Турпомощи» с такой позицией не согласен. По данным на конец сентября, спрос на поездки в РФ за вакциной колебался на уровне 25–30 тыс. человек, уточнил эксперт. При этом в конце 2020 года количество заявок достигало 100–120 тыс., отметил глава ассоциации.

Глава «Турпомощи» также уточнил, что наибольший интерес у иностранцев вызовут туры за третьей или бустерной дозой «Спутника Лайт», так называемые туры ревакцинации.

— Однокомпонентная вакцина, безусловно, будет пользоваться большим спросом у иностранцев. У нас уже есть экспертное заключение о том, что желателен вариант смешивания разных вакцин: европейских, американских и российских. И неважно, что первым колоть, — подчеркнул эксперт.

Прививая гостей Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

РФПИ еще в августе предложил использовать «Спутник Лайт» для третьей прививки прошедших вакцинацию препаратом Pfizer.

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, в свою очередь, отметил, что предложение РФПИ имеет научную основу и поможет улучшить эффект первых двух прививок. Эффективность Pfizer с широким распространением «Дельта»-штамма коронавируса снизилась до 40–50%, отметил Гинцбург. При этом эффективность «Спутника V» против этого варианта, по данным Минздрава РФ, составляет 83%.

Юрий Барзыкин также признал, что массового спроса на вакцинные туры в Россию пока не наблюдается. Но это направление крайне перспективно, поскольку доверие к российской вакцине «Спутник V» в мире только растет, препарат высоко зарекомендовал себя и сертифицирован более чем в 70 странах.

— Сертификаты вакцинации «Спутником» признают и некоторые государства Шенгенской зоны, те же Венгрия, Греция, Эстония, а также Египет, Израиль. Это также повышает доверие к нашему препарату. Формальные процедуры по сертификации ее в ВОЗ и Евросоюзе — дело конъюнктуры на рынке. Но направление вакцинного туризма в Россию будет востребованным, перспектива у этого есть, — констатировал вице-президент РСТ.

Помимо РФ вакцинные туры за «Спутником V» организовали, например, Сан-Марино (запустили еще в мае), Венгрия и Сербия.

В Сан-Марино этот туризм длился до конца сентября, в этой стране российский препарат применяли в 83% случаев. В конце июля республика достигла уровня порога массовой вакцинации в 70% от общего числа жителей.

Прививая гостей Вакцинация «Спутником» в Сан-Марино Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency

Для иммунизации иностранцам требовалось оформить бронь в одном из отелей на трое суток во время получения первой дозы и еще трое — во время получения второй, с перерывом от 21 до 28 дней. Вакцинация платная: €50.

Российские вакцинные туры, как отметил на ПМЭФ Владимир Путин, также будут платными. Однако их окончательную стоимость в Ростуризме еще не раскрыли. В ведомстве не предоставили оперативный ответ на запрос «Известий».

В июне после поручения президента правительству в РСТ сообщили, что стоимость вакцинных туров в Россию для иностранцев может достигать от $1,5 до 2,5 тыс. (от 109 до 183 тыс. рублей) без учета перелета. Провести в России нужно будет 21 день.