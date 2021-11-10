Прямой эфир
Общество
Мурашко заявил о достаточном количестве «Спутника Лайт» в России
Происшествия
Жителя Ялты арестовали за шпионаж в пользу Украины
Армия
Самолет ВВС США приблизился на 35 км к российской границе
Мир
Корабли ВМС США покинули Батуми, на дождавшись праздника
Мир
Россиянина задержали за пособничество в нелегальной миграции из Белоруссии
Общество
Мурашко отметил быстрое распространение последней волны COVID-19
Политика
Правительство России поддержало законопроект о региональной власти
Общество
Иммунолог объяснил причины скачков уровня антител к COVID-19
Мир
В МИД РФ задумались об открытии консульства в Ванкувере
Мир
Фумио Кисида переизбран на пост премьер-министра Японии
Сюжет:

Минздрав назвал число прошедших повторную вакцинацию от коронавируса

Мурашко: 4,5 млн россиян ревакцинировались от COVID-19
0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В настоящее время повторную вакцинацию от коронавируса прошли уже 4,5 млн россиян. Об этом 10 ноября заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко на заседании комитета Государственной думы по охране здоровья.

Верный «Спутник»: вакцина вызывает устойчивый В- и Т-клеточный иммунитет
Эффективнее ли защита привитых в сравнении с перенесшими COVID-19

От коронавируса привито уже 53% взрослого населения страны, добавил он.

«На сегодняшний день первым компонентом привито уже более 62 млн человек», — отметил министр.

После вакцинации количество заболевших COVID-19 не превышает 3–4%. Как уточнил Мурашко, при циркуляции штаммов инфекции количество заболевших среди привитых не превышает 0,4%.

Он обратил внимание, что на фоне распространения нового штамма инфекции для высокого уровня антител требуется и ревакцинация.

При этом глава Минздрава обратил внимание, что последняя волна COVID-19 распространяется быстрее предыдущих.

Накануне директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург высказал мнение о том, что вакцина против COVID-19 должна быть включена в национальный календарь прививок, а саму вакцинацию нужно сделать обязательной. В интервью «Российской газете» он отметил, что нужно приучать детей к тому, что нужно обязательно вакцинироваться, как и их родителям.

По его мнению, новые волны пандемии будут возникать в России каждые три месяца, если в кратчайшие сроки не будет достигнут необходимый уровень популяционного иммунитета.

28 октября главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко указал на важность понимания гражданами, что вакцина — это не защита от факта инфицирования. Прививка является подготовкой иммунной системы организма к встрече с вирусом.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021