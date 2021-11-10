Минздрав назвал число прошедших повторную вакцинацию от коронавируса

В настоящее время повторную вакцинацию от коронавируса прошли уже 4,5 млн россиян. Об этом 10 ноября заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко на заседании комитета Государственной думы по охране здоровья.

От коронавируса привито уже 53% взрослого населения страны, добавил он.

«На сегодняшний день первым компонентом привито уже более 62 млн человек», — отметил министр.

После вакцинации количество заболевших COVID-19 не превышает 3–4%. Как уточнил Мурашко, при циркуляции штаммов инфекции количество заболевших среди привитых не превышает 0,4%.

Он обратил внимание, что на фоне распространения нового штамма инфекции для высокого уровня антител требуется и ревакцинация.

При этом глава Минздрава обратил внимание, что последняя волна COVID-19 распространяется быстрее предыдущих.

Накануне директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург высказал мнение о том, что вакцина против COVID-19 должна быть включена в национальный календарь прививок, а саму вакцинацию нужно сделать обязательной. В интервью «Российской газете» он отметил, что нужно приучать детей к тому, что нужно обязательно вакцинироваться, как и их родителям.

По его мнению, новые волны пандемии будут возникать в России каждые три месяца, если в кратчайшие сроки не будет достигнут необходимый уровень популяционного иммунитета.

28 октября главный врач больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко указал на важность понимания гражданами, что вакцина — это не защита от факта инфицирования. Прививка является подготовкой иммунной системы организма к встрече с вирусом.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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