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Гинцбург назвал способ избежать возникновение новых волн коронавируса

Гинцбург: новые волны пандемии будут наблюдаться каждые три месяца, если не вакцинироваться
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Новые волны пандемии коронавируса будут возникать в России каждые три месяца, если в кратчайшие сроки не будет достигнут необходимый уровень популяционного иммунитета. Об этом заявил в интервью ТАСС академик РАН, директор wентра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Он уточнил, что если возбудитель инфекции передается воздушно-капельным путем, то в таком случае необходимо вакцинировать 70%, а лучше 80% граждан. Тогда, по словам ученого, эпидемия не будет самоподдерживающейся, перейдет в самозатухающую.

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«Да, можно опять посадить всех на самоизоляцию, но если не провакцинироваться в короткий срок, каждые три месяца будем иметь новую волну и до бесконечности считать их — пятая, десятая, двадцатая», — указал Гинцбург.

В то же время он добавил, что в настоящий момент коронавирус пока не побежден. Согласно предположению академика, причиной этого может быть недостаток информации и призывов о необходимости вакцинации.

Ранее в этот день директор НИЦ им. Гамалеи также заявил, что вакцина против COVID-19 должна быть включена в национальный календарь прививок, а саму вакцинацию нужно сделать обязательной. Для того, чтобы избежать новой пандемии, нужно приучать детей к тому, что нужно обязательно вакцинироваться, как и их родителям, пояснил ученый.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов во вторник сообщил, что в России развернули более 300 тыс. больничных коек для лечения граждан с COVID-19. По его словам, амбулаторно лечатся более 1 млн человек, в стационарах — более 250 тыс.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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