В РФ развернули более 300 тыс. больничных коек для пациентов с COVID-19

В России развернули более 300 тыс. больничных коек для для лечения пациентов с COVID-19. Об этом во вторник, 9 ноября, сообщил главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава РФ профессор Владимир Чуланов.

«Во вторую волну максимум это было 270 (тыс.- Ред.) коек, то есть сейчас фактически максимальное число, которое когда-либо было развернуто», — сказал Чуланов на пленарном заседании X международной научно-практической конференции «Молекулярная диагностика – 2021».

По его словам, амбулаторно лечатся более 1 млн человек, в стационарах - более 250 тыс.

Накануне военные медики на территории подмосковной Кубинки развернули временный госпиталь для лечения больных COVID-19.

В рамках помощи заболевшим из Санкт-Петербурга прибыли 220 военных медиков, которые прошли курс специальной подготовки по лечению больных коронавирусом. В их числе — врачи-инфекционисты, старший и младший медицинский персонал.

5 ноября вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила об осложнении ситуации с коронавирусом в 10 регионах. К таким субъектам были отнесены Белгородская, Саратовская, Тюменская, Челябинская, Ярославская, Магаданская области, Красноярский край, Республики Татарстан, Тыва и Чувашия.

При этом Голикова отметила, что сроки окончания пандемии коронавируса в России зависят от вакцинации и процесса пресечения фальсификации сертификатов о вакцинации против COVID-19. Кроме того, она добавила, что почти во всех регионах страны заработали QR-коды для посещения части общественных мест.

1 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о чрезвычайной нагрузке российских врачей. Он отметил, что на данный момент функционирует система выплат и система поддержки врачей, работающих в «красных» зонах.

20 октября президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионам было предоставлено право при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлевать их после 7 ноября. 14 октября Песков назвал безответственным решение не проходить вакцинацию от коронавируса на фоне пандемии.

В России продолжается кампания по вакцинации от коронавируса. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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