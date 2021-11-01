Песков заявил о чрезвычайной нагрузке врачей в «красных зонах»

Койки заполнены в значительной степени, что создает чрезвычайную нагрузку на российских врачей. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, ситуация непростая, койки заполнены во многом в значительной степени, пока в эти дни ситуация легче не становится. Конечно, это чрезмерная, чрезвычайная нагрузка на наших врачей, которые просто демонстрируют геройство на фоне того, что происходит», — заявил представитель Кремля.

Он отметил, что на данный момент функционирует система выплат и система поддержки врачей, работающих в «красных» зонах.

«Но то, что это чрезвычайная физическая, эмоциональная нагрузка — это всем хорошо понятно», — добавил Песков.

На вопрос, есть ли мысли привлечь туда новых работников, пресс-секретарь ответил, что «это нужно спрашивать в штабе».

Также Песков прокомментировал важность успехов по борьбе с коронавирусом при оценке KPI глав регионов.

«Естественно, как-то не формализованы критерии оценки. Но в этих непростых, кризисных условиях возрастает ответственность каждого главы региона; вы знаете, что каждый глава региона имеет особые полномочия, реализует их. Каждый глава региона может играть и играет ключевую роль для обеспечения санитарной безопасности граждан на фоне развивающейся инфекции», — заключил пресс-секретарь.

6 августа сообщалось, что правительство направит 46 млрд рублей на специальные выплаты медицинским работникам, ведущим борьбу с коронавирусом.

В мае 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 52,2 млрд рублей на выплаты медикам и другим работникам, которые помогают в борьбе с пандемией коронавируса. В прошлом году, указал глава кабмина, стимулирующие выплаты получили более полумиллиона медицинских и почти 73 тыс. социальных работников. На эти цели было направлено около 200 млрд рублей.

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