Прямой эфир
Мир
В Роспотребнадзоре сообщили о случаях штаммов COVID-19 «мю» и «лямбда» в России
Общество
В Кремле отметили важность взаимного признания сертификатов о вакцинации
Общество
В России выявили 40 402 случая COVID-19 за сутки
Мир
Байден получил отрицательный результат теста на коронавирус
Мир
Песков ответил на заявления Байдена о нежелании РФ бороться с изменением климата
Мир
В Кремле назвали контракт на поставку газа в Молдавию взаимовыгодным
Общество
Собянин назвал сложной ситуацию с COVID-19 в Москве
Мир
Экс-глава МИД Украины заявил о последствиях пиара на полученном оружии
Мир
В правительстве заявили о начале реализации климатических проектов в 2022 году
Общество
Власти Алтая сообщили о введении в республике QR-кодов с 29 ноября
Сюжет:

Песков заявил о чрезвычайной нагрузке врачей в «красных зонах»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Койки заполнены в значительной степени, что создает чрезвычайную нагрузку на российских врачей. Об этом в понедельник, 1 ноября, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Уколись и поделись: почему COVID бьет все антирекорды в мире
И когда бедные страны получат спасительную вакцину

«Безусловно, ситуация непростая, койки заполнены во многом в значительной степени, пока в эти дни ситуация легче не становится. Конечно, это чрезмерная, чрезвычайная нагрузка на наших врачей, которые просто демонстрируют геройство на фоне того, что происходит», — заявил представитель Кремля.

Он отметил, что на данный момент функционирует система выплат и система поддержки врачей, работающих в «красных» зонах.

«Но то, что это чрезвычайная физическая, эмоциональная нагрузка — это всем хорошо понятно», — добавил Песков.

На вопрос, есть ли мысли привлечь туда новых работников, пресс-секретарь ответил, что «это нужно спрашивать в штабе».

Также Песков прокомментировал важность успехов по борьбе с коронавирусом при оценке KPI глав регионов.

«Естественно, как-то не формализованы критерии оценки. Но в этих непростых, кризисных условиях возрастает ответственность каждого главы региона; вы знаете, что каждый глава региона имеет особые полномочия, реализует их. Каждый глава региона может играть и играет ключевую роль для обеспечения санитарной безопасности граждан на фоне развивающейся инфекции», — заключил пресс-секретарь.

6 августа сообщалось, что правительство направит 46 млрд рублей на специальные выплаты медицинским работникам, ведущим борьбу с коронавирусом.

В мае 2021 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 52,2 млрд рублей на выплаты медикам и другим работникам, которые помогают в борьбе с пандемией коронавируса. В прошлом году, указал глава кабмина, стимулирующие выплаты получили более полумиллиона медицинских и почти 73 тыс. социальных работников. На эти цели было направлено около 200 млрд рублей.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021