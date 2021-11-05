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Голикова заявила об осложнении ситуации с COVID-19 в 10 регионах

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Ситуация с коронавирусом осложнилась в 10 регионах России. Об этом в пятницу, 5 ноября, заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова.

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«Это Белгородская, Саратовская, Тюменская, Челябинская, Ярославская, Магаданская области, Красноярский край, Республики Татарстан, Тыва, Чувашия», — заявила она в оперштабе по борьбе с инфекцией.

При этом Голикова отметила, что сроки окончания пандемии коронавируса в России зависят от вакцинации и процесса пресечения фальсификации сертификатов о вакцинации против COVID-19. Кроме того, она добавила, что почти во всех регионах страны заработали QR-коды для посещения части общественных мест.

«Важно, чтобы подлинность этих кодов, будь то справка о перенесенной болезни, код сертификата вакцинации или код теста ПЦР, досконально проверялись на местах. Для того чтобы прервать цепочку распространения вируса, нужно наращивать вакцинацию и одновременно пресекать все попытки фальсификации документов о ней», — добавила Голикова.

Ранее в этот день в оперштабе озвучили уровень коллективного иммунитета в России. Он достиг 48%.

За последние сутки в стране выявили 40 735 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Кроме того, зафиксировано 1192 летальных исхода.

29 октября оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в Москве составляет 62,7%.

19 октября старший научный сотрудник Института клинической иммунологии СО РАМН, доктор биологических наук Александр Чепурнов в беседе с «Известиями» указал на то, что альтернативы вакцинации в борьбе с пандемией просто нет.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, назвал безответственным решение не проходить вакцинацию от коронавируса на фоне пандемии. Он подчеркнул, что необходимо существенно активизировать работу по разъяснению необходимости вакцинирования.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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